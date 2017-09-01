Актер Пеэтер Оя получил условный срок за вождение в пьяном виде

Харьюский уездный суд сегодня признал Пеэтера Оя виновным в управлении моторным транспортным средством в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть месяцев, из которых нужно отбыть три месяца и 28 дней, сообщил пресс-секретарь Харьюского уездного суда.

Наказание уменьшили, потому что дело разрешилось в рамках сокращенного производства. Оно не будет приведено в исполнение, если Оя в течение однолетнего испытательного срока не совершит нового преднамеренного преступления. Оя освободили из-под ареста в зале суда.

В качестве дополнительного наказания Пеэтера Оя лишили водительских прав на три месяца. Он должен возместить расходы на делопроизводство в сумме 520,5 евро.

Согласно предъявленному Пыхьяской окружной прокуратурой обвинению, Пеэтер Оя совершил ДТП, управляя вчера вечером в 21:52 в Таллинне на улице Паю моторным транспортным средством Subaru, находясь в состоянии опьянения. При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние. Ранее Оя не был наказан за уголовные преступления и проступки.

Решение суда не вступило в силу, и на него можно подать апелляцию в Таллиннский окружной суд.