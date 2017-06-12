"АК": арестованы принадлежащие министру финансов Тоомасу Тынисте два объекта недвижимости

По данным "Актуальной камеры", суд по просьбе прокуратуры арестовал два объекта недвижимости, принадлежащих новоиспеченному министру финансов Тоомасу Тынисте, передает новостной портал ERR.

Эти объекты были отремонтированы на полученные путем мошенничества деньги от Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA). Сам Тынисте не является подозреваемым по этому уголовному делу.

Подозреваемым по уголовному делу проходит бизнес-партнер Тынисте Эрик Нигола, который является также братом супруги нового главы минфина — Ингрид Тынисте.

"Эрика Нигола подозревают в мошенничестве с льготами, которое состоит в том, что у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) обманным путем выманили почти полмиллиона евро", — сказала госпрокурор Эве Олеск.

В письменном комментарии "Актуальной камере" Тынисте сказал, что из-за этой достойной сожаления истории он получил значительный ущерб и нервотрепку.

"В моих интересах всегда было, чтобы правоохранительные органы выяснили бы правду. Во имя этого я всегда готов к сотрудничеству с правоохранительными органами", — отметил Тынисте.