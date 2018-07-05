05.07.2018, 17:41

Адвокат Таави Сынаялга: его избивали четыре человека, оружие помогло ему задержать преступников до приезда полиции

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rus.delfi.ee
EST 18
Sven Sillar
Sven SillarFoto: Ingmar Muusikus

Тавии Сынаялг избрал своим защитником адвоката по уголовным делам Свена Силлара, который и раньше защищал известных людей в суде.

Силлар рассказал, что в прошлую субботу утром Сынаялг схватил оружие, чтобы задержать преступника. "Его желание было задержать преступника, который его избивал. Это он сделал самым экономным способом, до прибытия полиции, чтобы он (избивавший Сынаялга мужчина — прим. ред.) не мог сбежать. Это его объяснение тому, почему он использовал это оружие", — сказал Силлар.

Он продолжил: "Несколько человек атаковали его, четыре человека напали на него, он защищал себя, что закончилось тем, что он упал на землю и его били по лицу, у него был сломан нос, ребро и где-то там еще ушиб скулы и сотрясение мозга", — рассказал Силлар о повреждениях Сынаялга, которые, по его утверждению, зафиксированы врачом.

Он продолжил описывать, что сопровождавший Сынаялга друг помог ему освободиться от избивающих, вытащив мужчину из их кольца. "Тогда он взял это свое легальное оружие, чтобы задержать этого преступника, и выстрелил ему в руку, отчего у него (избивавшего Сынаялга мужчины — прим ред.) юридически возникли легкие повреждения, но никакой такой травмы не возникло, чтобы были тяжелые повреждения", — завершил Силлар.

Он подчеркнул, что практика Госсуда до сих пор показывала, что при задержании преступника причинение ему легких повреждений не наказывается как тяжкое преступление.

На вопрос, почему вообще возник конфликт, адвокат ответил, что Сынаялг ходил в продуктовый магазин через дорогу, чтобы купить мороженое. "Шел через дорогу, ел мороженое, и тогда эти люди стали задирать его", — сказал Силлар.

Он также прокомментировал возможное наркотическое опьянение, которое, согласно заявлению прокуратуры, могло быть у Сынаялга в субботу утром. "Я относительно этого наркотического опьянения скажу, что здесь какое-то первоначальное подозрение, экспертизу еще не делали, но у него нашли следы употребления наркотиков, с этим опьянением ведь так, что опьянение не делает человека невменяемым, у него есть возможность вести себя адекватно, и это он, по моей оценке, и делал, выстрелив в руку преступнику", — закончил Силлар.

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