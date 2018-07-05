05.07.2018, 17:41

Адвокат Таави Сынаялга: его избивали четыре человека, оружие помогло ему задержать преступников до приезда полиции

 (98)
rus.delfi.ee
EST 68
Sven Sillar
Sven SillarFoto: Ingmar Muusikus

Тавии Сынаялг избрал своим защитником адвоката по уголовным делам Свена Силлара, который и раньше защищал известных людей в суде.

Силлар рассказал, что в прошлую субботу утром Сынаялг схватил оружие, чтобы задержать преступника. "Его желание было задержать преступника, который его избивал. Это он сделал самым экономным способом, до прибытия полиции, чтобы он (избивавший Сынаялга мужчина — прим. ред.) не мог сбежать. Это его объяснение тому, почему он использовал это оружие", — сказал Силлар.

Он продолжил: "Несколько человек атаковали его, четыре человека напали на него, он защищал себя, что закончилось тем, что он упал на землю и его били по лицу, у него был сломан нос, ребро и где-то там еще ушиб скулы и сотрясение мозга", — рассказал Силлар о повреждениях Сынаялга, которые, по его утверждению, зафиксированы врачом.

Он продолжил описывать, что сопровождавший Сынаялга друг помог ему освободиться от избивающих, вытащив мужчину из их кольца. "Тогда он взял это свое легальное оружие, чтобы задержать этого преступника, и выстрелил ему в руку, отчего у него (избивавшего Сынаялга мужчины — прим ред.) юридически возникли легкие повреждения, но никакой такой травмы не возникло, чтобы были тяжелые повреждения", — завершил Силлар.

Он подчеркнул, что практика Госсуда до сих пор показывала, что при задержании преступника причинение ему легких повреждений не наказывается как тяжкое преступление.

На вопрос, почему вообще возник конфликт, адвокат ответил, что Сынаялг ходил в продуктовый магазин через дорогу, чтобы купить мороженое. "Шел через дорогу, ел мороженое, и тогда эти люди стали задирать его", — сказал Силлар.

Он также прокомментировал возможное наркотическое опьянение, которое, согласно заявлению прокуратуры, могло быть у Сынаялга в субботу утром. "Я относительно этого наркотического опьянения скажу, что здесь какое-то первоначальное подозрение, экспертизу еще не делали, но у него нашли следы употребления наркотиков, с этим опьянением ведь так, что опьянение не делает человека невменяемым, у него есть возможность вести себя адекватно, и это он, по моей оценке, и делал, выстрелив в руку преступнику", — закончил Силлар.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Спортсмен-политик Коваленко получила от спонсора шикарный "Порше"

05.07.2018
Депутат Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко занятия политикой сочетает с мотоспортом. В следующем году она намерена выступать в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым могогонкам в классе Supersport 300.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Аллик: результат насильственного обучения эстонскому — не интеграция, а злоба и обострение межнациональных отношений

05.07.2018
По словам социал-демократа Яака Аллика, предвыборное обещание партии ”Отечества” о 100% переводе русских школ и детсадов на эстонский язык является провокацией, которая может обернуться опасным результатом.
Подробнее

Мадисон: IRL уже сто раз могла бы перевести все школы на эстонский, но не сделала этого

05.07.2018
Депутат и вице-председатель EKRE Яак Мадисон в своем мнении в Eesti Päevaleht выражает удивление тем фактом, что предложение о полном переходе на эстонский язык обучения прозвучало из уст Свена Сестера, который является членом партии Отечество (бывшая IRL). По оценке Мадисона, у партии было достаточно шансов, чтобы сделать это уже давно.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

05.07.2018
В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1.
Подробнее