Адвокат Таави Сынаялга: его избивали четыре человека, оружие помогло ему задержать преступников до приезда полиции

Тавии Сынаялг избрал своим защитником адвоката по уголовным делам Свена Силлара, который и раньше защищал известных людей в суде.

Силлар рассказал, что в прошлую субботу утром Сынаялг схватил оружие, чтобы задержать преступника. "Его желание было задержать преступника, который его избивал. Это он сделал самым экономным способом, до прибытия полиции, чтобы он (избивавший Сынаялга мужчина — прим. ред.) не мог сбежать. Это его объяснение тому, почему он использовал это оружие", — сказал Силлар.

Он продолжил: "Несколько человек атаковали его, четыре человека напали на него, он защищал себя, что закончилось тем, что он упал на землю и его били по лицу, у него был сломан нос, ребро и где-то там еще ушиб скулы и сотрясение мозга", — рассказал Силлар о повреждениях Сынаялга, которые, по его утверждению, зафиксированы врачом.

Он продолжил описывать, что сопровождавший Сынаялга друг помог ему освободиться от избивающих, вытащив мужчину из их кольца. "Тогда он взял это свое легальное оружие, чтобы задержать этого преступника, и выстрелил ему в руку, отчего у него (избивавшего Сынаялга мужчины — прим ред.) юридически возникли легкие повреждения, но никакой такой травмы не возникло, чтобы были тяжелые повреждения", — завершил Силлар.