Адвокат просит оправдать приговоренного к 12 годам за убийство нарвской школьницы Дарьи

Защита Тоомаса Семыкина, которого Вируский уездный суд признал виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи, настаивает в Тартуском окружном на его оправдании.

По словам пресс-секретаря Тартуского окружного суда Кристы Тамм, в своей апелляционной жалобе адвокат также просит отклонить предъявленный против Семыкина гражданский иск, а в случае, если окружной суд все же подтвердит вину Семыкина в убийстве, защитник просит смягчить назначенное ему наказание, пишет rus.err.ee.

Апелляцию на решение суда первой инстанции представил и представитель потерпевшей стороны, который требует удовлетворить гражданский иск в полном объеме.

Тартуский окружной суд рассмотрит апелляции в порядке письменного производства и огласит решение не позднее 27 апреля.

Напомним, в июле прошлого года Вируский уездный суд счел доказанной вину 20-летнего Тоомаса Семыкина в убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы.