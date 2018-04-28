92-летняя Зинаида вернулась в дом по уходу

Полиция просила помощи в поисках пропавшей вчера 92-летней Зинаиды. Позже поступило сообщение, что женщина вернулась в дом по уходу, из которого ушла.

В последний раз женщину, соответствующую описанию, видели примерно в пятницу в 16 часов на улице Виру в Таллинне.

После получения сообщения полицейские проверили окрестности Ируского дома по уходу и Ласнамяэ, а также ее бывшее место жительства в районе Пыхья-Таллинн. Полицейские также пообщались с соседями женщины, но пока поиски не дали результатов. Информация о пропавшей женщине передана также охранным и транспортным фирмам.

Зинаида говорит на эстонском, русском и финском языках. Ее рост примерно 160 см, она худощавого телосложения и у нее седые волосы до плеч. На ней были черные брюки, темные туфли, темная кофта с полосками фиолетового, белого и красного цвета. У нее есть при себе черная сумка, но нет документов и мобильного телефона.

Всех, кто видел Зинаиду, полиция просит незамедлительно позвонить по номеру 112.