28.04.2018, 08:14

92-летняя Зинаида вернулась в дом по уходу

 (1)
rus.delfi.ee
EST 6
92-летняя Зинаида вернулась в дом по уходу
PPA

Полиция просила помощи в поисках пропавшей вчера 92-летней Зинаиды. Позже поступило сообщение, что женщина вернулась в дом по уходу, из которого ушла.

В последний раз женщину, соответствующую описанию, видели примерно в пятницу в 16 часов на улице Виру в Таллинне.

После получения сообщения полицейские проверили окрестности Ируского дома по уходу и Ласнамяэ, а также ее бывшее место жительства в районе Пыхья-Таллинн. Полицейские также пообщались с соседями женщины, но пока поиски не дали результатов. Информация о пропавшей женщине передана также охранным и транспортным фирмам.

Зинаида говорит на эстонском, русском и финском языках. Ее рост примерно 160 см, она худощавого телосложения и у нее седые волосы до плеч. На ней были черные брюки, темные туфли, темная кофта с полосками фиолетового, белого и красного цвета. У нее есть при себе черная сумка, но нет документов и мобильного телефона.

Всех, кто видел Зинаиду, полиция просит незамедлительно позвонить по номеру 112.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: ”Скучно не будет никому!” На следующей неделе начинается Еж-2018

28.04.2018
На следующей неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
Подробнее

Вяхи и Вескимяги: враждебность к России — в корне неверный подход. Мы теряем миллиарды!

27.04.2018
Крупные предприниматели хотят вести с Россией бизнес, а не конфликтовать по примеру политиков, пишет Eesti Ekspress и приводит статью, опубликованную в журнале "Eesti Kapital" от Ekspress Meedia.
Подробнее


Сегодня Таллинский зоопарк отмечает День лягушки

28.04.2018
Сегодня, 28 апреля, в мире отмечают международный день лягушки (Save the Frogs Day). Фонд природы Эстонии (Eestimaa Looduse Fond, ELF) и Таллинский зоопарк по этому поводу приглашают всех друзей лягушек познакомиться с ними поближе, участвуя в мастер-классах и играх.
Подробнее


На лезвии уголовной ответственности

28.04.2018
В Эстонии действуют довольно жесткие требования к форме сделки. Например, если договор должен быть заключен в нотариальной форме, то предварительный договор также должен быть нотариальным, что ставит под сомнение действие договоров лизинга и бронирования, заключаемых при приобретении недвижимости.
Подробнее


-35% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPGYB/02
99,- €
64,35 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-20% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
175,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Бывший заключенный с браслетом: надзорный орган мешает мне нормально жить и работать!

27.04.2018
В редакцию русского Delfi обратился читатель Александр. Мужчина в начале года освободился из мест лишения свободы ”под браслет”. Устройство, по его словам, постоянно ломается, из-за чего у него возникают сложности с работой.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ