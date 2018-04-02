02.04.2018, 14:17

83-летняя женщина погибла при пожаре: "мама сказала, на кухне горит потолок, приезжай"

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustratiivneFoto: Siim Solman

Арво вспоминает, что ночью ему позвонила его 83-летняя мать. "Мама сказала, на кухне немного горит потолок, приезжай сюда", — вспоминает он. Почему пожилая женщина не вышла после этого из дома, не понятно, пишет Õhtuleht.

На место выехали спасатели и нашли Хелью у себя в кровати. Ее перенесли в машину скорой помощи, но спасти женщину уже не удалось.

Вопрос, почему его мать не вышла из дома сразу после звонка, терзает ее сыновей до сих пор

"Неужели она была в таком сильном шоке, что пошла обратно в свою комнату и закрыла дверь, а не вышла наружу?" — задается вопросом Михкель, другой сын погибшей.

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