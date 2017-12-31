31.12.2017, 11:21

73-летний педофил Вячеслав Переходцев настаивает на досрочном освобождении

 (70)
rus.delfi.ee
EST
Riina Pärli.Tartu vangla
Riina Pärli.Tartu vanglaFoto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

73-летний Вячеслав Переходцев, отбывающий тюремное заключение за сексуальные преступлениях против детей, продолжает настаивать на условно-досрочном освобождении. Мужчина вступал в близость с девочками 12-15 лет, которые взамен получали деньги, сигареты, золотые украшения, одежду и мобильные телефоны, сообщает rus.err.ee.

В первой половине декабря Тартуский уездный суд отказал Переходцеву в условно-досрочном освобождении, но адвокат заключенного обжаловал это постановление в окружном суде.

"Тартуский окружной суд примет решение по апелляции не позднее 10 января", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

В 2016 году по совокупности преступлений Вячеслав Переходцев был приговорен к шести годам тюрьмы, но поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, то ему было назначено окончательное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

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