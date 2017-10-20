7 ДТП, 8 пострадавших, задержан один водитель в наркотическом опьянении и 4 — в алкогольном

За 19 октября в Эстонии произошло 7 дорожных происшествий, в которых пострадало 8 человек.

В 8.05 в Таллинне, на перекрестке улиц Техника и Вирмалисе произошло ДТП. 40-летний мужчина совершал левый поворот на своем Opel Astra и врезался в ехавшего во встречном направлении 38-летнего велосипедиста. Велосипедист был доставлен в больницу.

В 11.50 в Ида-Вирумаа, в волости Вайвара, на 24 километре трассы Нарва—Нарва-Йыэсуу-Хийеметса 64-летняя женщина заснула за рулем Opel Astra, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя, а также 71-летнего пассажира доставили в Ида-Вирумааскую центральную больницу.

В 14.10 происшествие зафиксировано в Маарду, на улице Кеемикуте. 58-летний мужчина, управлял автобусом Volvo B7RLE, вероятно, не совсем аккуратно, в результате чего упала 74-летняя пассажирка автобуса. Ей понадобилась медицинская помощь.

В 15.15 в Вильянди произошло похожее происшествие с участием автобуса. На Таллиннской улице водитель резко затормозил на перед велосипедистом — упал 78-летний пассажир и был доставлен в больницу.

В 17.30 в Харьюмаа, в Куусалу, на перекрестке улиц Куусалу и Ахренси Irisbus Crossway ситолкнулся с мопедом Baotian, которым управлял. Пострадал 60-летний мужчина.

Около 23.00 в Силламяэ на 184 километре шоссе Таллинн-Нарва неустановленные водитель на Volkswagen Transporter съехал в кювет. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшему 19-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь.

В 23.30 в Таллинне, на перекрестке Рауа и Крейцвальди Porsche Cayenne под управлением 51-летнего мужчины столкнулся с Subaru Legacy, за рулем которого был 37летний мужчина. Водитель Porsche был доставлен в больницу.

Также в течение 19 октября полицией был задержан один водитель в наркотическом опьянении и 4 — в алкогольном.

В связи с наступившим периодом коротких световых дней полиция напоминает о необходимости проверять исправность огней автомобилей и начинать думать о скорой замене шин, а пешеходам настоятельно рекомендует использовать светоотражатели.