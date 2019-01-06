67 погибших, 1823 пострадавших, бессчетное число превысивших скорость — итоги 2018 года в дорожном движении

2018-й год войдет в историю, как один из самых мрачных с точки зрения статистики дорожного движения. В авариях погибли 67 и получили повреждения 1823 человека. Месяцами с наибольшим числом жертв стали январь, июнь и июль, когда с жизнью расстался 31 человек, сообщает портал Accelerista.
До сих пор самым светлым годом в дорожном движении был 2017-й. Произошло 1406 аварий с потрадавшими, в которых погибло ”всего” 48 человек. Травмы получили 1725 человек.
Ведущий специалист Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго сказала, что в позапрошлом году погибших в ДТП было, действительно, заметно меньше, однако это произошло скорее благодаря везению.
Общая же картина была неудовлетворительной как тогда, так и в прошлом году, потому что тяжелых аварий произошло примерно столько же. Ситуация сохраняется с 2009-го года. С тех пор ежегодно происходит порядка 1400 ДТП в год.
”Мы должны напрячься, чтобы сократить количество аварий, тогда фактор везения данной сфере будет играть меньшую роль”, — уверена Сирле Лойго.