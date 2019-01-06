06.01.2019, 13:17

67 погибших, 1823 пострадавших, бессчетное число превысивших скорость — итоги 2018 года в дорожном движении

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rus.delfi.ee
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Viljandimaal avarii
Viljandimaal avariiFoto: Kenno Soo

2018-й год войдет в историю, как один из самых мрачных с точки зрения статистики дорожного движения. В авариях погибли 67 и получили повреждения 1823 человека. Месяцами с наибольшим числом жертв стали январь, июнь и июль, когда с жизнью расстался 31 человек, сообщает портал Accelerista.


До сих пор самым светлым годом в дорожном движении был 2017-й. Произошло 1406 аварий с потрадавшими, в которых погибло ”всего” 48 человек. Травмы получили 1725 человек.

Ведущий специалист Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго сказала, что в позапрошлом году погибших в ДТП было, действительно, заметно меньше, однако это произошло скорее благодаря везению.

Общая же картина была неудовлетворительной как тогда, так и в прошлом году, потому что тяжелых аварий произошло примерно столько же. Ситуация сохраняется с 2009-го года. С тех пор ежегодно происходит порядка 1400 ДТП в год.

”Мы должны напрячься, чтобы сократить количество аварий, тогда фактор везения данной сфере будет играть меньшую роль”, — уверена Сирле Лойго.

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