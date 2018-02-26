26.02.2018, 17:10

57-летняя женщина до смерти забила тростью и ремнем своего знакомого

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rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
Foto on illustreerivFoto: Eero Vabamägi

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу 57-летней Светланы, которую Пыхьяская прокуратура обвиняет в убийстве своего знакомого.

Согласно обвинению, 17 августа прошлого года в квартире на улице Лыйме в Таллинне между женщиной и мужчиной возникла словесная перепалка, в ходе которой женщина нанесла мужчине удары тростью и ремнем. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

По предварительным данным, ссора произошла из-за обмана о потере кольца.

Вступительное заседание состоится 20 апреля этого года. Обвиняемая ранее в уголовном порядке не наказывалась.

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