57-летняя женщина до смерти забила тростью и ремнем своего знакомого

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу 57-летней Светланы, которую Пыхьяская прокуратура обвиняет в убийстве своего знакомого.

Согласно обвинению, 17 августа прошлого года в квартире на улице Лыйме в Таллинне между женщиной и мужчиной возникла словесная перепалка, в ходе которой женщина нанесла мужчине удары тростью и ремнем. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

По предварительным данным, ссора произошла из-за обмана о потере кольца.

Вступительное заседание состоится 20 апреля этого года. Обвиняемая ранее в уголовном порядке не наказывалась.