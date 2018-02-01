30 января в таллиннском автобусе мужчина избил двух нигерийцев. Как суд наказал его?

Вечером 30 января в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне в рейсовом автобусе на улице Сыле 30-летний мужчина совершил нападение на двух граждан Нигерии 21 и 26 лет и угрожал людям ножом.

Согласно обвинению, Антон ударил одного из пострадавших ногой в область грудной клетки, а также кулаками неоднократно в область грудной клетки и головы. После этого он схватил другого пострадавшего за волосы. Когда пострадавшие вышли из автобуса на ул. Сыле на остановке "Ehte", нарушитель порядка достал из кармана нож и угрожал им.

Руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко сказала, что нарушитель был быстро задержан благодаря смелым людям, которые вмешались в ситуацию. „Благодарим Алексея, Станислава и Карла, которые не оставили пострадавших без помощи, вмешались в ситуацию, связались с Центром тревоги и удерживали нарушителя до прибытия патруля", — сказала Мирошниченко.

„Забота о других людях и решительные действия могут спасти жизнь человека. Но я призываю всегда оценивать ситуацию и не подвергать свою жизнь опасности. Напоминаю всем, что если вам требуется помощь, незамедлительно звоните на номер 112".

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где его позже допросили в качестве подозреваемого.

Сегодня, 1 февраля, данное уголовное дело было заслушано в суде в рамках ускоренного производства.

„Мужчине было предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка. Считаю необходимым добавить, что было задето чувство безопасности всех находившихся во время происшествия в автобусе людей, в том числе и детей. Хотя обвиняемый признает свою вину и сожалеет о содеянном, я придерживаюсь мнения, что в случае признания виновным, Антону в качестве наказания следует назначить частичное реальное тюремное заключение", — сказала окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталья Лебедь на заседании суда в Харьюком уездном суде.

Суд ознакомился с собранными доказательствами, на основании которых признал мужчину виновным в совершении преступления и вынес в качестве наказания условное тюремное заключение. Кроме этого, он будет в течение испытательного срока в 18 месяцев находиться под надзором чиновника по уголовному надзору и выполнять контрольные требования. Более подробную информацию о вынесенном наказании можно получить у пресс-секретаря суда.

Исходя из закона, прокуратура обжаловать решение не может.