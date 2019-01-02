02.01.2019, 15:45

27-летней женщине пригрозили на улице в Кохтла-Ярве убийством из пневматического пистолета

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rus.delfi.ee
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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

В канун Нового года двое мужчин были задержаны в Кохтла-Ярве за угрозу убийства в адрес 27-летней женщины, сообщает rus.err.ee.

У мужчин был при себе пневматический пистолет, из которого, по первоначальным данным, был также совершен выстрел, сообщила 2 января пресс-служба Идаской префектуры.

Полиция в связи с инцидентом, произошедшим на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, задержала в качестве подозреваемых двух мужчин в возрасте 46 лет и 41 года.

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