02.01.2019, 15:45
27-летней женщине пригрозили на улице в Кохтла-Ярве убийством из пневматического пистолета(1)
В канун Нового года двое мужчин были задержаны в Кохтла-Ярве за угрозу убийства в адрес 27-летней женщины, сообщает rus.err.ee.
В канун Нового года двое мужчин были задержаны в Кохтла-Ярве за угрозу убийства в адрес 27-летней женщины, сообщает rus.err.ee.
У мужчин был при себе пневматический пистолет, из которого, по первоначальным данным, был также совершен выстрел, сообщила 2 января пресс-служба Идаской префектуры.
Полиция в связи с инцидентом, произошедшим на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, задержала в качестве подозреваемых двух мужчин в возрасте 46 лет и 41 года.
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