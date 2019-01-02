27-летней женщине пригрозили на улице в Кохтла-Ярве убийством из пневматического пистолета

У мужчин был при себе пневматический пистолет, из которого, по первоначальным данным, был также совершен выстрел, сообщила 2 января пресс-служба Идаской префектуры.

Полиция в связи с инцидентом, произошедшим на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, задержала в качестве подозреваемых двух мужчин в возрасте 46 лет и 41 года.