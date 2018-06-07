07.06.2018, 14:46

26-летняя нарвитянка Кристина найдена невредимой

дополнено в 9:35
rus.delfi.ee
EST 17
26-летняя нарвитянка Кристина найдена невредимой
PPA

Нарвское отделение полиции просило помощи в поисках 26-летней Кристийны, которую в последний раз видели вечером 6 июня. 8 июня утром она была найдена, с ней все в порядке.

Кристийна ушла из дома в Нарве утром 6 июня и не сообщила близким, куда она направляется. Учитывая состояние здоровья и то, что женщина не всегда хорошо ориентируется в пространстве, близкие обратились за помощью в полицию.

Полицейские общались со знакомыми Кристийны и проверили все места, где она обычно бывает, но пока поиски не принесли результата. Известно, что вчера в 20.30 ее видели в Нарве у центра "Kerese".

Уходя из дома, Кристийна не взяла с собой мобильного телефона. Кристийна говорит по-эстонски, но может общаться и на русском языке.

PPA
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