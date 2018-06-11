11.06.2018, 14:00

19-летняя жительница Кохтла-Ярве Виолетта вернулась домой: с ней все хорошо

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rus.delfi.ee
EST 952
19-летняя жительница Кохтла-Ярве Виолетта вернулась домой: с ней все хорошо
PPA

Полиция сообщает, что 19-летняя жительница Кохтла-Ярве, пропавшая прошлой неделе, благополучно вернулась домой и с ней все хорошо.

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