19-летний парень угнал подвозивший его автомобиль и попал на нем в аварию

Рано утром 7 октября в волости Отепя 63-летний водитель решил подвезти стоявшего у бара молодого человека, желавшего добраться до Ыру, сообщает Лыунаская префектура.
По предварительным данным, молодой человек попросил водителя остановиться на автобусной остановке Сапапуу, а там ударил 63-летнего мужчину, сам сел за руль автомобиля Volkswagen и скрылся.
Пострадавший обратился в полицию, сотрудники которой обнаружили успевший попасть в аварию автомобиль в деревне Ресту, а затем задержали подозреваемого в угоне — 19-летнего парня.