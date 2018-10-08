19-летний парень угнал подвозивший его автомобиль и попал на нем в аварию

По предварительным данным, молодой человек попросил водителя остановиться на автобусной остановке Сапапуу, а там ударил 63-летнего мужчину, сам сел за руль автомобиля Volkswagen и скрылся.

Пострадавший обратился в полицию, сотрудники которой обнаружили успевший попасть в аварию автомобиль в деревне Ресту, а затем задержали подозреваемого в угоне — 19-летнего парня.