08.10.2018, 18:51

19-летний парень угнал подвозивший его автомобиль и попал на нем в аварию

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rus.delfi.ee
EST 1
19-летний парень угнал подвозивший его автомобиль и попал на нем в аварию
Foto: Argo Ingver

Рано утром 7 октября в волости Отепя 63-летний водитель решил подвезти стоявшего у бара молодого человека, желавшего добраться до Ыру, сообщает Лыунаская префектура.

По предварительным данным, молодой человек попросил водителя остановиться на автобусной остановке Сапапуу, а там ударил 63-летнего мужчину, сам сел за руль автомобиля Volkswagen и скрылся.

Пострадавший обратился в полицию, сотрудники которой обнаружили успевший попасть в аварию автомобиль в деревне Ресту, а затем задержали подозреваемого в угоне — 19-летнего парня.

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