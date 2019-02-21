21.02.2019, 12:33

16-летняя Эгелийн нашлась!


rus.delfi.ee
EST 11
16-летняя Эгелийн нашлась!
PPA

16-летняя Эгелийн ушла из дома в деревне Тилси Пылваского уезда 20 февраля, и сегодня была обнаружена в Вильянди, благодаря сообщению неравнодушного гражданина - полиция уже успела начать ее поиски.

Читайте также: