12.09.2018, 11:25

15-летний главарь ласнамяэской шайки подростков получил реальный тюремный срок

 (50)
Микк Салу
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST 28
15-летний главарь ласнамяэской шайки подростков получил реальный тюремный срок
Illustratsioon: Ats Nukki

15-летнего главаря молодежной банды района Раадику в Ласнамяэ на девять месяцев посадили в тюрьму. Приговор вступил в силу на прошлой неделе, пишет Eesti Ekspress.

Eesti Ekspress писал о нем 15 августа в статье "Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека".

Суд признал юношу виновным в избиениях, вымогательстве и мелких кражах. Последние были небольшие: два батона с ветчиной и сыром с заправки, четыре бутылки пива из магазина в Нарве, бутылка виски из одного таллиннского магазина. Избиения и вымогательства происходили в спецшколе в Тапа (официальное название — Учебный центр Валгейыги Образовательной коллегии Маарьямаа"), где он время от времени находился.

Подростка связывают еще со множеством преступлений. В конце июля появилось снятое прохожим видео ограбления в таллиннском McDonalds. Delfi тогда писал об этом так: "В McDonalds буйная шайка нападает на мужчину, которые остается лежать на земле. В довершение всего один нападающий опустошает карманы жертвы, охранника отталкивают в сторону". По сведениям Eks­press, именно этот молодой человек был главным действующим лицом запечатленного на видео ограбления.

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