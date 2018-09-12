15-летний главарь ласнамяэской шайки подростков получил реальный тюремный срок

Eesti Ekspress писал о нем 15 августа в статье "Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека".

Суд признал юношу виновным в избиениях, вымогательстве и мелких кражах. Последние были небольшие: два батона с ветчиной и сыром с заправки, четыре бутылки пива из магазина в Нарве, бутылка виски из одного таллиннского магазина. Избиения и вымогательства происходили в спецшколе в Тапа (официальное название — Учебный центр Валгейыги Образовательной коллегии Маарьямаа"), где он время от времени находился.

Подростка связывают еще со множеством преступлений. В конце июля появилось снятое прохожим видео ограбления в таллиннском McDonalds. Delfi тогда писал об этом так: "В McDonalds буйная шайка нападает на мужчину, которые остается лежать на земле. В довершение всего один нападающий опустошает карманы жертвы, охранника отталкивают в сторону". По сведениям Eks­press, именно этот молодой человек был главным действующим лицом запечатленного на видео ограбления.