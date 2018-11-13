14-летний Владислав найден

Полиция просила помощи в поиске 14-летнего Владислава, который в субботу ушел из своего дома в Пярнумаа и не вернулся, а позже сообщила, что он найден и с ним все в порядке.
По данным полиции, мальчик может находиться в Таллинне.
Его рост 170 см, у него светлые волосы. Одет он был в темно-зеленую куртку, серые джинсы и зеленые кроссовки с белой подошвой. Также мог иметь с собой серый рюкзак.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, сообщить об этом по номеру 112.