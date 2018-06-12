12.06.2018, 13:10

12 мужчин осуждены за покупку секса у несовершеннолетних — среди них руководитель крупной фирмы


rus.delfi.ee
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FILES-FRANCE-PROSTITUTION
ProstitutsioonFoto: VALERY HACHE, AFP

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла 15 мужчин в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних, четырем из которых также вменяется торговля людьми и связанные с детским порно преступления, пишет Õhtuleht. Суд признал 12 человек виновными.

Главным организатором преступлений был 39-летний Яанус, работавший последние годы строителем. До 2007 года он работал в Таллинне патрульным полицейским, но был уволен за дисциплинарные нарушения.

Большая часть обвиняемых — мужчины среднего возраста, имеющие гражданство Эстонии, лишь один из них является гражданином Финляндии. Большинство из них обычные рабочие, но среди них есть также предприниматели и даже руководитель крупной фирмы.

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