12-летний мальчик с пневматическим оружием прогнал размахивавшего ножом дебошира

На выходных между пьяными людьми в Тарту произошла ссора, в ходе которой один из них стал угрожать другим ножом.
В субботу полиции поступил вызов к дому на улице Ёэбику в Тарту, где между употребившими алкоголь людьми вспыхнула ссора: 53-летний мужчина выхватил нож и стал угрожать им другим людям. На шум из квартиры вышел 12-летний мальчик с пневматическим оружием, при виде которого нарушители порядка скрылись с места происшествия.
В ходе инцидента никто не пострадал. Выяснением обстоятельств занимается полиция.
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