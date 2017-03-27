27.03.2017, 14:36

12-летний мальчик с пневматическим оружием прогнал размахивавшего ножом дебошира

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rus.delfi.ee
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Pussitamine
Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

На выходных между пьяными людьми в Тарту произошла ссора, в ходе которой один из них стал угрожать другим ножом.

В субботу полиции поступил вызов к дому на улице Ёэбику в Тарту, где между употребившими алкоголь людьми вспыхнула ссора: 53-летний мужчина выхватил нож и стал угрожать им другим людям. На шум из квартиры вышел 12-летний мальчик с пневматическим оружием, при виде которого нарушители порядка скрылись с места происшествия.

В ходе инцидента никто не пострадал. Выяснением обстоятельств занимается полиция.

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