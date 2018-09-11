Всемирный день чистоты — вместе мы сделаем мир чище!

Под опекой Центра управления государственными лесами (RMK) находится 47% лесов Эстонии. Только в 2017 году в государственных лесах было собрано 281 тонна различного мусора. После первой в истории однодневной волонтерской общереспубликанской уборки "Сделаем! 2008", по данным мониторинга загрязняемость снизилась на 75%. Однако, как утверждает статистика, за последние десять лет количество мусора в лесах не уменьшается.

Больше всего мусора было выявлено в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и Рапламаа. Кроме банальных бытовых отходов в леса вывозят строительный мусор и даже мебель.

К сожалению, исследование, которое бы выяснило точные причины, пока не проводилось. Но и без детального исследования можно догадаться, что причина в людях, которым или лень убрать за собой мусор после хорошего и активного отдыха, или они действуют по принципу ”лес всё скроет” или просто безалаберны и не отдают себе отчёт о последствиях.

Euroopa koristuspäeva talgud Foto: Eero Vabamägi

Пластиковое загрязнение планеты



Одним из распространенных видов мусора, как у нас, так и во всём мире является пластик. Тот самый пластик, из которого делают массу полезных вещей, одновременно является и огромной головной болью.

Начало массового производства пластика пришлось на 50-е года прошлого столетия. С этого времени в мире было произведено 8,3 миллиарда тонн пластика. Если вы были в Египте и видели пирамиды Гиза, то из произведенного пластика можно построить примерно 1400 таких пирамид. 6,3 миллиарда тонн от всего количества оказалось в мусоре.

Каждый год 4,8 — 12,7 миллионов тонн пластика попадает в океаны. Если сложить весь этот мусор в грузовики и выстроить грузовики в одну линию, то они опоясали бы земной шар 24 раза.

Мусор из пластика имеет обыкновение накапливаться в океанических водоворотах. Например, в северной части Тихого океана образуются мусорные острова, которые примерно в три раза больше Франции, что составляет примерно 35 Эстоний.

Казалось бы, какое нам дело до Тихого океана, но проблема в том, что с течением времени пластик разлагается на микропластик, и его находят в морепродуктах, меде, пиве и поваренной соли. Различные загрязняющие вещества, используемые для изготовления пластмассы (PCDB, PAH или полициклические ароматические углеводороды), через микропластик и пищу могут достичь тканей нашего тела.

Чтобы помочь природе, сделать её чище, а нашу жизнь лучше, и был организован Всемирный день чистоты, который проходит под лозунгом ”Сделаем!”. Если каждый из нас, сам или объединившись с родственниками, соседями, друзьями или коллегами в этот день сделает чистым пусть даже небольшой кусочек Эстонии, то вместе у нас будет страна, свободная от грязи и мусора.