Всемирный день чистоты — вместе мы сделаем мир чище!
Уже в эту субботу, 15 сентября, по инициативе активистов из Эстонии в 150 странах пройдет Всемирный день уборки или World Cleanup Day!
Уже в эту субботу, 15 сентября, по инициативе активистов из Эстонии в 150 странах пройдет Всемирный день уборки или World Cleanup Day!
В Эстонии субботник начнется в 10 утра, и за развитием событий и результатами мирового субботника можно будет наблюдать на сайтах Всемирного дня уборки www.worldcleanupday.org и www.err.ee, а также в Фейсбуке и на YouTube по 24-часовой прямой трансляции.
Если есть свободное время и позволяет погода, то выехать куда-либо на природу, сменить обстановку, уехать подальше от шума и пыли городских улиц, подышать чистым воздухом, размять мышцы — будет одним из лучших видов отдыха.
По пути можно сделать небольшую остановку. Вдоль дорог нашей страны есть много мест, где можно удобно остановиться и немного отдохнуть. К сожалению, на таких стоянках увидеть валяющийся тут и там, в кустах, по обочинам дороги мусор, упаковки, пластиковые бутылки, окурки не такая уж редкость.
И факты это подтверждают. Много мусора скапливается вдоль дорог, в различных местах остановок автомобилей, на парковках и местах отдыха. Уборка вдоль государственных дорог, на парковках и в зонах отдыха входит в договор, заключенный между Департаментом шоссейных дорог и обслуживающими предприятиями, однако учет объема и видов мусора отдельно не ведется. Поэтому, сегодня невозможно привести точные цифры объемов мусора, собранного вдоль дорог.
Но можно привести другие данные.
Под опекой Центра управления государственными лесами (RMK) находится 47% лесов Эстонии. Только в 2017 году в государственных лесах было собрано 281 тонна различного мусора. После первой в истории однодневной волонтерской общереспубликанской уборки "Сделаем! 2008", по данным мониторинга загрязняемость снизилась на 75%. Однако, как утверждает статистика, за последние десять лет количество мусора в лесах не уменьшается.
Больше всего мусора было выявлено в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и Рапламаа. Кроме банальных бытовых отходов в леса вывозят строительный мусор и даже мебель.
К сожалению, исследование, которое бы выяснило точные причины, пока не проводилось. Но и без детального исследования можно догадаться, что причина в людях, которым или лень убрать за собой мусор после хорошего и активного отдыха, или они действуют по принципу ”лес всё скроет” или просто безалаберны и не отдают себе отчёт о последствиях.
Одним из распространенных видов мусора, как у нас, так и во всём мире является пластик. Тот самый пластик, из которого делают массу полезных вещей, одновременно является и огромной головной болью.
Начало массового производства пластика пришлось на 50-е года прошлого столетия. С этого времени в мире было произведено 8,3 миллиарда тонн пластика. Если вы были в Египте и видели пирамиды Гиза, то из произведенного пластика можно построить примерно 1400 таких пирамид. 6,3 миллиарда тонн от всего количества оказалось в мусоре.
Каждый год 4,8 — 12,7 миллионов тонн пластика попадает в океаны. Если сложить весь этот мусор в грузовики и выстроить грузовики в одну линию, то они опоясали бы земной шар 24 раза.
Мусор из пластика имеет обыкновение накапливаться в океанических водоворотах. Например, в северной части Тихого океана образуются мусорные острова, которые примерно в три раза больше Франции, что составляет примерно 35 Эстоний.
Казалось бы, какое нам дело до Тихого океана, но проблема в том, что с течением времени пластик разлагается на микропластик, и его находят в морепродуктах, меде, пиве и поваренной соли. Различные загрязняющие вещества, используемые для изготовления пластмассы (PCDB, PAH или полициклические ароматические углеводороды), через микропластик и пищу могут достичь тканей нашего тела.
Чтобы помочь природе, сделать её чище, а нашу жизнь лучше, и был организован Всемирный день чистоты, который проходит под лозунгом ”Сделаем!”. Если каждый из нас, сам или объединившись с родственниками, соседями, друзьями или коллегами в этот день сделает чистым пусть даже небольшой кусочек Эстонии, то вместе у нас будет страна, свободная от грязи и мусора.
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