Всемирный день чистоты в Эстонии: почти 10 тысяч участников и 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора

К людям, которые вышли на уборку в субботу 15 сентября, добавятся и те, кто будет убирать в ближайшие дни. Команда организаторов верит, что в этот день в мире произошла перезагрузка подхода в отношении сохранения окружающей среды и взят курс на здравомыслие. ”В конце дня наступило облегчение, усталость и спокойствие”, — сказал руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере.

”В некоторых местах мы еще занимаемся вывозом мусора, но по отзывам на данный момент есть два аспекта, которые выполнили цели моего сегодняшнего дня. Во-первых, позитивные эмоции людей и радость от проделанной работы. Во-вторых, открытый подход к тому, что мусор в природе не является нормальным явлением. Меня действительно тронуло, что люди звонили и сообщали, что в одном месте уже убрали, скажите нам, где еще нужно убрать. И огромное спасибо представителям прессы, которые в течение всего дня ставили участников толок на первое место — эти люди заслуживают признания!”.

”Все прошло превосходно!”, — подтвердила также Эва Трууверк, председатель правления некоммерческой организации "Let's Do It!", организовавшей Всемирный день чистоты. ”Конечно, были небольшие недочеты, и всегда можно сказать, что людей могло бы быть и больше. В то же время внутренний голос говорит, что результаты сегодняшнего дня мы будем видеть в течение многих лет — они не появятся здесь и сейчас.

Я действительно думаю, что такой мощной позитивной волны, когда люди просто собираются, празднуют, собирают мусор, радуются и дружат — такого раньше в мире в таком объеме не было”.