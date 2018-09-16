16.09.2018, 09:04

Всемирный день чистоты в Эстонии: почти 10 тысяч участников и 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора

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Сегодня объявят план по сохранению чистоты "Keep It Clean!"
rus.delfi.ee
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Maailmakoristus päev 2018 Pärnus
Maailmakoristus päev 2018 PärnusFoto: Ago Tammik

Всемирный день чистоты в Эстонии вывел убирать природу приблизительно 9 500 человек, в общей сложности в системе было зарегистрировано 300 мест для уборки. На одного человека собрали в среднем 500 литров, или пять столитровых пакетов мусора.

К людям, которые вышли на уборку в субботу 15 сентября, добавятся и те, кто будет убирать в ближайшие дни. Команда организаторов верит, что в этот день в мире произошла перезагрузка подхода в отношении сохранения окружающей среды и взят курс на здравомыслие. ”В конце дня наступило облегчение, усталость и спокойствие”, — сказал руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере.

”В некоторых местах мы еще занимаемся вывозом мусора, но по отзывам на данный момент есть два аспекта, которые выполнили цели моего сегодняшнего дня. Во-первых, позитивные эмоции людей и радость от проделанной работы. Во-вторых, открытый подход к тому, что мусор в природе не является нормальным явлением. Меня действительно тронуло, что люди звонили и сообщали, что в одном месте уже убрали, скажите нам, где еще нужно убрать. И огромное спасибо представителям прессы, которые в течение всего дня ставили участников толок на первое место — эти люди заслуживают признания!”.

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”Все прошло превосходно!”, — подтвердила также Эва Трууверк, председатель правления некоммерческой организации "Let's Do It!", организовавшей Всемирный день чистоты. ”Конечно, были небольшие недочеты, и всегда можно сказать, что людей могло бы быть и больше. В то же время внутренний голос говорит, что результаты сегодняшнего дня мы будем видеть в течение многих лет — они не появятся здесь и сейчас.
Я действительно думаю, что такой мощной позитивной волны, когда люди просто собираются, празднуют, собирают мусор, радуются и дружат — такого раньше в мире в таком объеме не было”.

На Всемирном дне чистоты в Эстонии нашли всевозможный мусор — магазинные тележки, рейтузы, утопленный в озере роллер, кинескопы, игрушечные мишки и тюбики с кремом, выброшенные в море холодильники, телевизоры, также один труп и много другого, что выходит за рамки фантазии.

Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, состоялся 15 сентября 2018 года. Это самая крупная в истории гражданская инициатива, которая зародилась в Эстонии, и которая координируется также из Эстонии. Под предводительством Эстонии в этот день 150 стран освобождали материк от мусора. Всемирный день чистоты — это самый большой подарок Эстонии миру в честь 100-летнего юбилея.

Эгер Карузе
Руководитель коммуникации
Всемирный день чистоты в Эстонии
kommunikatsioon@maailmakoristus.ee
+372 5267656

Татьяна Лаврова
Коммуникация на русском языке
Тел. +372 58175454

Сайты
В Эстонии: www.maailmakoristus.ee
В мире: www.worldcleanupday.org

Ссылки в соцсетях
Эстония: www.facebook.com/maailmakoristuseesti/
Мир: www.facebook.com/worldcleanupday2018/

Maailmakoristus päev 2018 Pärnumaal Eametsas Foto: Ago Tammik


Maailmakoristus päev 2018 Pärnumaal Eametsas Foto: Ago Tammik


Maailmakoristus päev 2018 Pärnus Foto: Ago Tammik


Maailmakoristus päev 2018 Pärnumaal Eametsas Foto: Ago Tammik
Tallinn Hockey weekend
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