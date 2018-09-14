14.09.2018, 21:45

Всемирный день чистоты состоится при поддержке партнеров, обеспечивших толоки мешками для мусора


rus.delfi.ee
EST
Всемирный день чистоты состоится при поддержке партнеров, обеспечивших толоки мешками для мусора
World Cleanup Day

Во время Всемирного дня чистоты собранный на природе мусор сортируется по разным видам, что очень важно для того, чтобы как можно больше собранного мусора было бы переработано. Для сбора мусора в общей сложности понадобится 22 000 мешков для мусора.

”Я несказанно рад, что в Эстонии есть столь отзывчивые и ответственные организации по переработке отходов”, — сказал руководитель по логистике Всемирного дня чистоты в Эстонии Марк Стукис. — ”И особенно хотел бы поблагодарить весь коллектив компании Eesti Pandipakend. Когда у нас возникала какая-либо проблема, они сразу шли навстречу и всегда помогали вместе искать решения. Например, когда мы не успели к пятнице укомплектовать необходимое количество мешков для выдачи, к понедельнику они нашли где-то нового водителя”, — рассказал Стукис и добавил, что в ходе всего процесса у нас были и другие критические моменты. ”И когда у нас не было места для складирования мешков для мусора, они дали нам в пользование свой пункт приема тары в Лаагри”.

Eesti Pandipakend выделил Всемирному дню чистоты 12 000 прозрачных бытовых пакетов, предприятие разрешило использовать свою территорию и офис, также фирма организовала развозку 95 процентов мешков для мусора в магазины Coop. В довершении они дали около 500 зажимов для мешков, а также печатную систему с наклейками для маркировки мешков.

Исполнительный директор Eesti Pandipakend Каупо Карба отметил, что так как их фирма принимала участие и в прошлой, десять лет назад проводимой общереспубликанской гражданской акции по очистке природы Эстонии от свалок под названием "Сделаем! 2008", показалось логичным и в этот раз подставить свое плечо. ”И не только потому, что наша сфера деятельности охватывает охрану окружающей среды, а скорее потому, что наш коллектив прежде всего сам хочет, чтобы окружающая среда стала бы чище и красивее”, — пояснил он.

Карба добавил, что они действительно хотели бы, чтобы ситуация, когда в Тихом океане плавают отходы или пляжи утопают в мусоре, обернулась вспять. ”В действительности же, мусор на самом деле — это ресурс. Если сначала у нас был план поддержать Всемирный день только 20 тысячами мешками для мусора, то помимо этого мы смогли также предложить с помощью наших партнеров по перевозке доставку вышеупомянутых мешков по всей Эстонии — спасибо и им!”, — в свою очередь Карба благодарен и своим партнерам.

Кроме Pandipakend свой вклад внесли и другие партнеры, которые предоставили мешки для мусора: Ragn-Sells и Tootjavastutusorganisatsioon выделили 5000 мешков для тары, и такое же количество мешков для опасных отходов. Pakendikeskus выделил Всемирному дню чистоты в Эстонии 2500 мешков, и Keskkonnateenused 50 больших пакетов биг-бэг.

Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, пройдет 15 сентября 2018 года. Это самая крупная в истории гражданская инициатива, которая зародилась в Эстонии, и которая будет координироваться также из Эстонии. Под предводительством Эстонии в один и тот же день 150 стран будут освобождать материк от мусора. Всемирный день чистоты — это самый большой подарок Эстонии миру в честь 100-летнего юбилея.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Преображение парка Таммсааре и рассказ заключенного о жизни в тюрьме

14.09.2018
Сегодня завершились реставрационные работы в столичном парке Таммсааре. Читайте также рассказ бывшего заключенного о жизни в тюрьме, приключения эстонской туристки на сербской границе и жалобу матери на Таллиннскую зубную клинику.
Подробнее


"Это не может больше так продолжаться". Isamaa утвердила заявление о переводе всех школ на эстонский язык обучения

14.09.2018
Сегодня партия Isamaa провела собрание в "Котле культуры" в Таллинне. Около пары сотен членов партии обсудили обещания на выборах и утвердили заявление о эстоноязычном школьном образовании.
Подробнее


Deutsche Bank еще в 2015 году предупреждал о проблемах в эстонском филиале Danske

14.09.2018
Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

Мать возмущена: у моего ребенка изо рта торчала железка, а в Таллиннской зубной поликлинике нас не приняли!

14.09.2018
В редакцию Delfi обратилась Екатерина, которая жалуется, что ее ребенку не оказали помощь в Таллиннской стоматологической поликлинике. Представитель клиники говорит, что опасности для ребенка не было, а у них просто не было возможности помочь ему.
Подробнее




ФОТО │ Лучшие из лучших: обзор самых шикарных и красивых домов Эстонии

14.09.2018
Самые дорогие частные дома Эстонии расположены, в основном, в прибрежных районах столицы Эстонии — Мийдуранна, Пирита, Суурупи. Также в ожидании новых владельцев находятся несколько красивейших вилл в разных уголках Эстонии. Мы просмотрели крупнейшие порталы недвижимости и сделали небольшой обзор самых шикарных частных домов, выставленных на продажу.
Подробнее