Всемирный день чистоты состоится при поддержке партнеров, обеспечивших толоки мешками для мусора

Исполнительный директор Eesti Pandipakend Каупо Карба отметил, что так как их фирма принимала участие и в прошлой, десять лет назад проводимой общереспубликанской гражданской акции по очистке природы Эстонии от свалок под названием "Сделаем! 2008", показалось логичным и в этот раз подставить свое плечо. ”И не только потому, что наша сфера деятельности охватывает охрану окружающей среды, а скорее потому, что наш коллектив прежде всего сам хочет, чтобы окружающая среда стала бы чище и красивее”, — пояснил он.

Карба добавил, что они действительно хотели бы, чтобы ситуация, когда в Тихом океане плавают отходы или пляжи утопают в мусоре, обернулась вспять. ”В действительности же, мусор на самом деле — это ресурс. Если сначала у нас был план поддержать Всемирный день только 20 тысячами мешками для мусора, то помимо этого мы смогли также предложить с помощью наших партнеров по перевозке доставку вышеупомянутых мешков по всей Эстонии — спасибо и им!”, — в свою очередь Карба благодарен и своим партнерам.

Кроме Pandipakend свой вклад внесли и другие партнеры, которые предоставили мешки для мусора: Ragn-Sells и Tootjavastutusorganisatsioon выделили 5000 мешков для тары, и такое же количество мешков для опасных отходов. Pakendikeskus выделил Всемирному дню чистоты в Эстонии 2500 мешков, и Keskkonnateenused 50 больших пакетов биг-бэг.

Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, пройдет 15 сентября 2018 года. Это самая крупная в истории гражданская инициатива, которая зародилась в Эстонии, и которая будет координироваться также из Эстонии. Под предводительством Эстонии в один и тот же день 150 стран будут освобождать материк от мусора. Всемирный день чистоты — это самый большой подарок Эстонии миру в честь 100-летнего юбилея.