ВИДЕО DELFI | Такое увидишь нечасто! Премьер-министр Ратас убирал ”уриновые” залежи по обочинам шоссе



Во всемирный день уборки в 10 часов утра в этом леске приступил к уборке глава эстонского правительства Юри Ратас. Вместе с еще 10 добровольцами он собирал бутылки, полные подозрительной желтоватой жидкости. Один из волонтеров рассказал, как по началу они надеялись, что в бутылках все-таки яблочный сок, однако после опустошения нескольких бутылок они со страхом были вынуждены признать, что в них все-таки урина.

Мусор был разнообразным, и добровольные уборщики пришли к выводу, что его производят останавливающиеся здесь водители грузовых автомобилей. Там были сигаретные пачки, бутылки, консервы, пачки из-под сосисок. На большинстве этикетки на польском языке. Нашлось также украинское водительское удостоверение.

О том, какой еще мусор встречался в лесу и о чем во время уборки рассказала Юри Ратас, смотрите в нашем ВИДЕО.