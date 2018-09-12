СТУДИЯ DELFI | Всемирный день чистоты: убирай, а то проиграешь!

Все началось свыше 8 лет назад, когда группа энтузиастов в Эстонии решила за один день собрать как можно большее количество мусора. Тогда, на первую акцию "Сделаем!" вышли почти 50 тысяч человек по всей республике. С тех пор идею подхватили в разных странах, и теперь 15 сентября Всемирный день чистоты или уборки (World Cleanup Day — англ.) пройдет в более чем 150 странах мира — от Новой Зеландии через Россию и все континенты до Гавайев!

Центр координации этой акции будет находиться в Таллинне, где уже полным ходом идет подготовка. На нашем портале вы также сможете найти всю информацию о том, где зарегистрироваться в качестве добровольца, а в субботу — посмотреть грандиозную 24-часовую прямую трансляцию из разных уголков Земли, где будут наводить порядок неравнодушные люди.

В Эстонии нанесены на карту 390 точек, мест, где требуется помощь волонтеров для уборки мусора. На сайте maailmakoristuspaev.ee вы сможете выбрать наиболее близкий к вам объект и зарегистрироваться в качестве добровольца. По словам Татьяны Лавровой, наибольший дефицит сейчас в т.н. бригадирах — инициативных людях, которые могли взять на себя задачи по организации работ на местах.

Как гласит народная мудрость, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И несмотря на все подобные акции, субботники, толоки и призывы, по-прежнему немало находится тех людей, кому не зазорно вывезти отходы не на свалку, а под куст в лесу или на "ничейной" и заброшенной территории.