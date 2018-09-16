16.09.2018, 10:00

Президент Эстонии и мэр украинского Днепра присоединились ко всемирной акции чистоты

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rus.delfi.ee
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Президент Эстонии и мэр украинского Днепра присоединились ко всемирной акции чистоты
Фото: dp.informator.ua

15 сентября в один из скверов Днепра пришли несколько сотен человек. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится в Днепре с рабочим визитом, и мэр Борис Филатов присоединились ко Всемирному дню уборки — акции, объединившей миллионы волонтеров в 156 странах мира.

С мешками для мусора, граблями и лопатами они собирали и сортировали мусор. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу Днепровского горсовета.

Бутылки, пластиковые обертки и шприцы — все это активисты собственноручно вытягивали из балок и собирали по всей территории. ”Мир без мусора — это наша главная цель сегодня. И сейчас вы видите много людей, которые делают этот мир таким. Они понимают, что больше никогда не понесут мусор в лес. Любая волонтерская работа важна для общества. Необходимо осознавать, что даже один человек может принести огромную пользу сотням. Это именно та движущая сила, которая укрепляет всех нас”, — сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Как известно, акция ”Всемирный день уборки” проводится, чтобы привлечь внимание людей к проблеме загрязнения планеты. Волонтеры в разных странах мира создают ”зеленую волну” от Новой Зеландии до Гавайев.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: за два года в Днепре стало чище, однако до сих пор остаются места, где долгое время не убирали мусор. ”Убирать мусор не сложнее, чем работать мэром. Мы благодарны президенту Эстонии за эту инициативу, за возможность присоединиться к глобальной акции. В процессе подготовки к этому мероприятию мы убедились, что за два года город стал действительно более чистым. Есть локации, куда страшно зайти. Например балки, заброшенные скверы. Но город стал чище. Думаю, сегодняшняя инициатива наших эстонских друзей многое изменит в сознании наших людей”, — отметил городской голова.

Совместное с Кальюлайд участие в акции чистоты Борис Филатов назвал примером не только для днепрян, но и для всей Украины. Также, по словам мэра, сейчас важно прививать людям привычку сортировать мусор. Ведь пренебрежение этим процессом остается стереотипной ошибкой многих. Чтобы исправить это, могут потребоваться годы. Например, в Великобритании люди привыкали к сортировке около 15 лет.

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