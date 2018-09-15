Лекарственный департамент: не выкидывайте лекарственные отходы в мусорное ведро и не смывайте их в унитаз

15 сентября проходит Всемирный день уборки. В этот день по инициативе Эстонии около 150 стран мира одновременно приступят к уборке. Хотя в рамках уборки в фокусе: леса, пляжи, реки и озера, стоит также пересмотреть свою домашнюю аптечку. Есть ли там какие-либо просроченные лекарственные препараты, а также те, которыми вы не пользуетесь.

Лекарственные отходы — это не бытовые отходы!

Лекарственные отходы опасны и оказывают плохое влияние на нас всех. Отходы лекарственных препаратов попадают в природу по нашей вине, например, когда мы выкидываем их в мусорное ведро или смываем в унитаз. Так они попадают в природу и плохо влияют на качество воды, здоровье животных, а также и на нас самих.

Сколько накапливается лекарственных отходов?

Статистика отходов показывает, что ежегодно в пункты сбора опасных отходов попадает около 24 тонн лекарственных отходов. Однако, примерно столько же тонн туда не попадает.

Что делать с лекарственными препаратами, которыми больше не пользуешься?

Для того, чтобы лекарственные отходы не влияли на нас, необходимо их отнести:

в пункты сбора опасных отходов

в аптеку

В обоих местах лекарственные препараты принимаются бесплатно. Однако аптеки не обязаны принимать какие-либо другие отходы (например, пищевые добавки).