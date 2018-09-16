Концерн Eesti Energia собрал в День всемирной уборки в лесах Эстонии в общей сложности 7 тонн шин

По словам директора проекта Eesti Energia Вельо Александрова, в Эстонии в год возникает более 10 000 тонн старых шин, которые, попав в природу, очень медленно разлагаются, что представляет собой важную экологическую проблему. ”В то же время старые шины являются потенциально ценным сырьем для переработки с целью производства как энергии, так и жидких топлив”, — сказал Александров. ”Мы видим, что производство энергии здесь может решить экологическую проблему”.

”Если составленный Министерством окружающей среды законопроект об использовании отходов будет одобрен Европейской комиссией и вступит в силу в Эстонии, то мы сможем начать использовать резиновую крошку из старых шин для производства масел. Таким образом мы смогли бы решить проблему старых шин в Эстонии, а также, возможно, и во всем регионе”, — сказал Александров.

В 2017 году предприятие Enefit Green начало переработку старых шин с целью производства энергии на мусоросжигающей электростанции Иру, также успешно были проведены испытания на заводах масел Eesti Energia. Тесты показали, что при совместном использовании старых шин и сланца уровень эмиссии в воздух остается в разрешенных пределах, а качество произведенного масла соответствует требованиям.

Фото: Eesti Energia



