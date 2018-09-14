14.09.2018, 20:02

Ewert & The Two Dragons, Кимбра, NOËP и другие: знаменитости присоединились к поддержке Всемирного Дня Чистоты


rus.delfi.ee
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Ewert and The Two Dragons
Ewert and The Two DragonsFoto: Vallo Kruuser

Миллионы волонтеров объединятся во время Всемирного дня чистоты в эту субботу, 15 сентября. Многочисленные широко известные и любимые артисты окажут поддержку и помогут повысить осведомленность людей о загрязнении пластиком и проблемах ненадлежащего обращения с отходами, присоединившись к 24-часовой прямой трансляции Всемирного дня чистоты. В телевизионном шоу в прямом эфире будут транслироваться их сообщения всему миру и их музыка, чтобы ознаменовать столь важное начинание, а некоторые из них также присоединяться к уборке в своих районах.

Всемирный день чистоты создаст 36-часовую ”зеленую волну” по всей планете, и для этого необходимы гласность и поддержка, чтобы привлечь население как в этот день, так и в другое время. Итак, оргкомитет Всемирного дня чистоты последние полгода выходил на связь с музыкантами по всему миру, которые разделяют опасения о всемирном кризисе в связи с ненадлежащей обработкой отходов, и в особенности о вреде использования одноразового пластика. Теперь звезды хотят поприветствовать и поблагодарить людей во всем мире, благодаря которым этот день стал реальностью, и подарить им свою музыку, чтобы отпраздновать этот день, оповестить больше людей и вдохновить их на изменения в их ближайшем окружении.

Мы взволнованы и польщены тем, что следующие артисты принимают участие в кампании и положительно к ней отнеслись: Gilles Peterson, Jack Johnson, Kodaline, José González, Kimbra, Paul Oakenfold, Snatam Kaur, Amadou & Mariam, Monsieur Perine, Herencia de Timbiquí, Simon Lynge, Ewert & The Two Dragons, Carbon Based Lifeforms, Eivør Palsdóttír, Liquicity (Hybrid Minds, Maduk, T&Sugah), NOËP, H2O Orchestra, Amir John Haddad & Vocal Line.

Команда Всемирного Дня Чистоты поговорила с артистами о личных причинах их желания поддержать Всемирный День Чистоты.

Ди-джей, удостоенный многочисленных наград и владелец звукозаписывающей компании в Великобритании, Жиль Петерсон: ”Я работал ди-джеем на Бали несколько лет назад. Когда я поехал в близлежащий город, пляж был отвратителен, пластик был повсюду и по пляжу невозможно было пройти. Я был шокирован: я прежде думал, что Бали очень красивое место. Теперь мы знаем, в какой мере пластик влияет на океаны. Нам нужно больше узнать об этом и осознать. Мы ленимся и надеемся, что кто-то другой что-то сделает. Я полностью поддержу любое начинание, которое осведомит людей о том, как важно что-то делать друг для друга. Мы должны задумываться о природе. Жизнь прекрасна, давайте не будем ее разрушать!”.

Джек Джонсон, исполнитель и автор песен, музыкант с Гавайев, достигший коммерческого успеха после релиза своего дебютного альбома Brushfire Fairytales в 2001 году и четырежды занимавший первое место в чарте ”Billboard 200”, стал активистом в области защиты окружающей среды и безопасного использования природных ресурсов. ”Быть частью великого дня глобальных действий и знать, что тысячи людей в это же самое время приходят позаботиться о своем особом месте на этой планете, придает сил. Я чувствую связь с людьми по всему миру.”

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Джонсон задает очень высокую планку для закулисья собственных концертов: ”Как выросший на Гавайях серфер, я провел огромную часть жизни в океане. Я начал замечать цветные обломки в линии прилива… Все больше и больше пластика выносило на берег. В какой-то момент я больше не мог переступить через линию прилива. Тогда я понял, что с помощью музыки я могу помочь людям узнать больше о том, как решить проблему загрязнения пластиком в океане. В турне мы исключили использование за кулисами одноразового пластика и стали продвигать многоразовые пол-литровые стаканы, чтобы дать поклонникам альтернативу одноразовым пластиковым стаканам. Мы пропагандируем простые вещи, которые люди могут предпринимать каждый день, например, пользоваться многоразовыми контейнерами для еды и напитков. Широкомасштабные очистительные мероприятия как Всемирный день чистоты помогают повысить осведомленность о том, как важна для нас чистая и здоровая планета, но мы также должны стараться сократить количество отходов, которые мы ежедневно производим в быту. Известно, что каждый год 4,8 — 12,7 миллионов тонн пластика попадает в океаны. Если сложить весь этот мусор в грузовики и выстроить грузовики в одну линию, то они опоясали бы земной шар 24 раза”.

Казалось бы, какое нам дело до Тихого океана, но проблема в том, что с течением времени пластик разлагается на микропластик, и его находят в морепродуктах, меде, пиве и поваренной соли. Различные загрязняющие вещества, используемые для изготовления пластмассы (PCDB, PAH или полициклические ароматические углеводороды), через микропластик и пищу могут достичь тканей нашего тела. Мусор из пластика имеет обыкновение накапливаться в океанических водоворотах. Например, в северной части Тихого океана образуются мусорные острова, которые примерно в три раза больше Франции, что составляет примерно 35 Эстоний.

Чтобы помочь природе, сделать ее чище, а нашу жизнь лучше, и был организован Всемирный день чистоты, который проходит под лозунгом ”Сделаем!”. Если каждый из нас, сам или объединившись с родственниками, соседями, друзьями или коллегами в этот день сделает чистым пусть даже небольшой кусочек Эстонии, то вместе у нас будет страна, свободная от грязи и мусора.

Уже в эту субботу, 15 сентября, по инициативе активистов из Эстонии в 150 странах пройдет Всемирный день уборки или World Cleanup Day! В Эстонии уборки начнутся в 10 утра, и за развитием событий и результатами мирового субботника можно будет наблюдать на сайтах Всемирного дня уборки www.worldcleanupday.org и www.err.ee, а также в Фейсбуке и на YouTube по 24-часовой прямой трансляции.

Еще не поздно зарегистрироваться на уборку или зарегистрировать свое мероприятие на www.maailmakoristus.ee/ru.

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