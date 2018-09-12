12.09.2018, 13:53

Без ”бригадиров” и участников мусор останется в лесах — торопитесь регистрироваться и региструйте свои толоки!

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rus.delfi.ee
EST
Без ”бригадиров” и участников мусор останется в лесах — торопитесь регистрироваться и региструйте свои толоки!
Maailmakoristuspäev.ee

Уже через неполные три дня, 15 сентября, состоится самая масштабная гражданская акция — Всемирный день чистоты. Настало время принять решение участвовать в уборке, чтобы таким образом внести свой вклад в очистку красивейшей природы Эстонии от накопившегося там мусора.

По словам руководителя Всемирного дня чистоты Раймо Матвере, положительным обстоятельством является то, что достаточно много фирм и сообществ Эстонии планируют провести уборку конкретных мест по своей инициативе, и что они регистрируют свои уборки на сайте. Команда Всемирного дня чистоты радуется каждой новой зарегистрированной на сайте www.maailmakoristus.ee/ru толоке. ”Чем раньше толоки будут нанесены на карту, тем лучше, ведь от этого зависит планирование”, — пояснил Матвере.

Кроме этого, он подчеркнул, что, к сожалению, не все считают регистрацию на сайте важной: ”Нам, безусловно, очень нравятся деятельные люди. Те, кто прежде всего отправятся на уборку, обязательно сделают землю чище, внесут реальные изменения!”. Однако оргкомитет все же настоятельно просит всех и каждого регистрировать свои толоки на карте Всемирной уборки на эстонском, русском или английском языках.

”Мы желаем знать о максимально возможном количестве толок, которые будут проходить в Эстонии. Мы собираем статистику, а также интересные истории, информацию о необычных находках, которые наверняка будут сделаны во многих местах. Именно поэтому нам важно знать и о толоках, которые будут проводиться по частной инициативе, которые пока еще не нанесены на карту”, — пояснил Матвере и призвал всех регистрироваться на сайте.

Команде Всемирного дня чистоты можно сообщить о своих толоках по эл.почте или телефону (talgud@maailmakoristus.ee; +372 57845599). Для этого нужно отправить информацию о месте проведения толоки и контактные данные организатора толоки. ”В субботу мы свяжемся с организаторами толок, попросим их поделиться впечатлениями и мыслями”, — уточнил Матвере.

Хотя на карту Всемирного дня чистоты нанесено немного более 400 толок, с большой долей вероятности все они не будут убраны. Без организатора и участников толоки просто не могут состояться. На нанесенные на карту Всемирного дня чистоты толоки можно зарегистрироваться как участником, так и организатором сегодня в течение дня.

Позже те точки, в которых организаторы так и не нашлись, будут закрыты для регистрации и в дальнейшем зарегистрироваться можно будет только лишь на открытые толоки, для которых нашлись организаторы и участники. Роль организатора — это, по сути, роль бригадира или администратора. Этот человек заберет в день уборки мешки, привезет их на место, зачитает правила техники безопасности и в конце дня расскажет оргкомитету, как прошла уборка.

Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, состоится 15 сентября 2018 года. Это самая масштабная гражданская инициатива в мире, получившая начало в Эстонии и координируемая из Эстонии. При посредничестве Эстонии в один и тот же день жители более чем 150 стран будут очищать природу от несанкционированных мусорных свалок. Всемирный день чистоты станет самым большим подарком Эстонии миру по случаю столетнего юбилея государства.

Контакты:

Раймо Матвере
Руководитель
Всемирный день чистоты ”Сделаем!”
raimo@letsdoitworld.org
+372 5206098
www.maailmakoristus.ee

Эгер Карузе
Руководитель коммуникации
Всемирный день чистоты ”Сделаем!”
eger.karuse@letsdoitworld.org
+372 5267656

Татьяна Лаврова
Коммуникация на русском языке
Всемирный день чистоты ”Сделаем!”
Tatjana@letsdoitworld.org
+372 58175454

Сайты:
В Эстонии: http://www.maailmakoristus.ee
В мире: https://www.worldcleanupday.org

Группы в соцсетях:
Facebook: https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/
Facebook: https://www.facebook.com/worldcleanupday2018/

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