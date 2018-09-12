Без ”бригадиров” и участников мусор останется в лесах — торопитесь регистрироваться и региструйте свои толоки!

По словам руководителя Всемирного дня чистоты Раймо Матвере, положительным обстоятельством является то, что достаточно много фирм и сообществ Эстонии планируют провести уборку конкретных мест по своей инициативе, и что они регистрируют свои уборки на сайте. Команда Всемирного дня чистоты радуется каждой новой зарегистрированной на сайте www.maailmakoristus.ee/ru толоке. ”Чем раньше толоки будут нанесены на карту, тем лучше, ведь от этого зависит планирование”, — пояснил Матвере.

Кроме этого, он подчеркнул, что, к сожалению, не все считают регистрацию на сайте важной: ”Нам, безусловно, очень нравятся деятельные люди. Те, кто прежде всего отправятся на уборку, обязательно сделают землю чище, внесут реальные изменения!”. Однако оргкомитет все же настоятельно просит всех и каждого регистрировать свои толоки на карте Всемирной уборки на эстонском, русском или английском языках.

”Мы желаем знать о максимально возможном количестве толок, которые будут проходить в Эстонии. Мы собираем статистику, а также интересные истории, информацию о необычных находках, которые наверняка будут сделаны во многих местах. Именно поэтому нам важно знать и о толоках, которые будут проводиться по частной инициативе, которые пока еще не нанесены на карту”, — пояснил Матвере и призвал всех регистрироваться на сайте.

Команде Всемирного дня чистоты можно сообщить о своих толоках по эл.почте или телефону (talgud@maailmakoristus.ee; +372 57845599). Для этого нужно отправить информацию о месте проведения толоки и контактные данные организатора толоки. ”В субботу мы свяжемся с организаторами толок, попросим их поделиться впечатлениями и мыслями”, — уточнил Матвере.