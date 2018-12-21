Зимние праздники — время чудес и подарков. Поможем бездомным животным!

Около четырех лет назад, я переехала жить в Ида-Вирумаа. Мы долго скитались по съемным хуторам с животными. А прошлой зимой я решила продать квартиру в Таллинне и выкупила для приюта замечательный хутор в Тойлаской волости с 14-ю гектарами земли, где сейчас и живут наши спасенные животные.

Конечно, мы спасаем не только лошадей. На данный момент у нас 8 собак, 10 кошек, бараны, козы, корова, кролики, курицы, лисы, хорьки, мини-лошади и ламы. Почти все эти животные спасенные. Чтобы обеспечить их содержание, при нашем приюте мы открыли мини-зоопарк, Päite Loomapark. Люди с удовольствием приезжают к нам общаться с животными.

Самые интересные для людей животные у нас, конечно, лисы-чернобурки. Мы их выкупили с пушной фермы, где их выращивают ради меха. Весной мы планируем выкупить еще несколько лисят. Это очень веселые и общительные животные.

Собаки нашего приюта почти все пенсионеры, которым сложно найти новые дома, и они наслаждаются старостью в нашей компании. Две собачки приехали к нам из московского приюта, где просидели в клетке 8-10 лет, и у них не было надежды на хорошую старость. Молодым собакам мы находим хороших новых хозяев.

Фото: страница Päite Loomapark в фейсбуке

Самая больная для нас тема — это огромное количество бездомных кошек в Ида-Вирумаа. В день я получаю около 5 звонков с просьбой забрать кошек с улицы. Но у нас просто катастрофически не хватает места. Мы сотрудничаем со многими садоводческими кооперативами, они нам привозят кошек, на месте у нас врач их стерилизует, и мы выпускаем их обратно, Если есть возможность, находим им хозяев.

Также помогаем Пюхтицкому монастырю, кошек там очень много, мы стерилизуем их тоже и возвращаем. Так пытаемся бороться с увеличивающимся количеством бездомных кошек. Конечно, котят мы очень быстро пристраиваем, они получают у нас начальную обработку от паразитов, прививки, и едут в новый дом.

Фото: страница Päite Loomapark в фейсбуке

Мы не боимся браться даже за самые сложные и безнадежные дела. Так, недавно я получила звонок о сбитой собаке на дороге. Прилетела туда, собака была сильно травмирована. Мы ночью рванули в Таллинн к врачу, оказалось у нее множественные травмы и переломы. Еесобрали по кусочкам, можно сказать. Впереди у нас 2-3 месяца реабилитации и надеемся она пойдет опять, мы приложим все силы к этому.

Я прошу всех людей, не проходить мимо нуждающихся в помощи животных, у вас это может занять пару минут, а для них это будет целая жизнь. Я благодарю всех друзей, знакомых и родных, которые мне помогают в этом деле, без них я бы не справилась!

Наши животные желают всем волшебства и доброты в наступающие праздники!





Неотъемлемой частью деятельности приюта является квалифицированная медицинская помощь животным. Здесь ее оказывает ветеринар Антон Долгоруков, однако условия далеки от идеальных.

На сегодня больше всего необходимо отдельное помещение, где можно было бы оборудовать операционную комнату и стационар для содержания прооперированных четвероногих пациентов.

Фото: страница Päite Loomapark в фейсбуке

Именно на создание операционной и стационара мы — вместе с вашей помощью, уважаемые наши читатели, — и хотим собрать средства!

По словам Ксении Клочковой, у них уже все давно подсчитано. ”Домик мы построим сами, друзья нам помогут. Он должен быть площадью не более 20 м2, тогда не нужен проект. Для его постройки необходимы материалы. Вместе с фундаментными работами, кровлей и электропроводкой на это понадобится порядка 6-7 тысяч евро”, — говорит Ксения.

Кстати, добавим от себя, не обязательно жертвовать именно деньги. Вполне возможно подарить и стройматериалы, такая помощь также весьма приветствуется!

Как только дом будет готов, его необходимо оборудовать. Нужны шкафы для одежды и обуви, клетки для животных, операционные стол, стол и лампа, инструменты, шкафы и холодильник для хранения медикаментов, сами лекарства, наконец. И это далеко не полный список! Что-то можно приобрести и бывшее в использовании, на чем-то экономить не стоит, лучше приобрести новое. В общей сложности потребуется порядка 10 тысяч евро.

Наш портал будет рассказывать вам, друзья, обо всех этапах нашего проекта. Мы покажем вам все — от выкапывания фундамента и возведения стен до первой операции в новом доме. Имена людей и названия фирм, сделавших пожертвования, также станут достоянием общественности (если, конечно, они не захотят остаться анонимными), о самых щедрых пожертвователях мы сделаем отдельные материалы на нашем портале. Разумеется, будет вестись строгий бухгалтерский учет всех поступлений, ни один сент не пропадет и не будет потрачен впустую.