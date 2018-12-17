Запекаем курицу к новогоднему столу

Ее тоже можно приготовить очень вкусно, самыми разными способами. Например, сделать фаршированную, предлагает MyJane.ru.

Курица с гречкой и яйцами

Для этого блюда вам понадобится целая курица, тушкой (обычно тушки весят около 1,5 кг).

Сначала ее надо замариновать. Для этого натрите ее солью, перцем и майонезом. Внутри тоже хорошо промажьте. Затем положите в холодильник и оставьте, чтобы она пропиталась. Можно оставить ее на сутки: чем дольше она будет мариноваться, тем мягче и нежнее будет ее мясо после запекания.

Сварите до полумягкости 3/4 стакана гречки. Для этого залейте ее кипятком, чтобы он покрывал ее на пару сантиметров, и пусть крупа покипит на малом огне около 10 минут. Затем закройте кастрюлю крышкой, и пусть кипяток впитается.

Потом полностью остудите гречку.

Сварите вкрутую 3-4 яйца. Остудите их и мелко нарежьте или разомните вилкой.

Смешайте их с остывшей гречкой, добавьте туда 1 ст. ложку размягченного сливочного масла. Посолите по вкусу и размешайте.

Начинка готова.

За это время курица успела промариноваться. Нафаршируйте ее смесью гречки с яйцом. После этого плотно скрепите отверстие зубочистками или зашейте двойной белой ниткой.

Соедините ножки курицы и тоже плотно свяжите их, тогда в готовом виде тушка будет выглядеть аккуратной и аппетитной.

Положите курицу в глубокую форму или на противень с высокими бортами. Поставьте ее в хорошо разогретую духовку. Убавьте огонь и запекайте примерно около часа. Регулярно поливайте выделившимся соком, тогда она получится особенно румяной и красивой.