Запекаем курицу к новогоднему столу

В некоторых странах на Рождество подают запеченную или зажаренную индейку. Вес этой птицы может достигать 7-8 кг. Для большой семьи, которая собирается в огромном доме на праздник, такая птица подходит. Но наши семьи чаще всего не так уж велики, поэтому нам больше подойдет курица.
Ее тоже можно приготовить очень вкусно, самыми разными способами. Например, сделать фаршированную, предлагает MyJane.ru.
Курица с гречкой и яйцами
Для этого блюда вам понадобится целая курица, тушкой (обычно тушки весят около 1,5 кг).
Сначала ее надо замариновать. Для этого натрите ее солью, перцем и майонезом. Внутри тоже хорошо промажьте. Затем положите в холодильник и оставьте, чтобы она пропиталась. Можно оставить ее на сутки: чем дольше она будет мариноваться, тем мягче и нежнее будет ее мясо после запекания.
Сварите до полумягкости 3/4 стакана гречки. Для этого залейте ее кипятком, чтобы он покрывал ее на пару сантиметров, и пусть крупа покипит на малом огне около 10 минут. Затем закройте кастрюлю крышкой, и пусть кипяток впитается.
Потом полностью остудите гречку.
Сварите вкрутую 3-4 яйца. Остудите их и мелко нарежьте или разомните вилкой.
Смешайте их с остывшей гречкой, добавьте туда 1 ст. ложку размягченного сливочного масла. Посолите по вкусу и размешайте.
Начинка готова.
За это время курица успела промариноваться. Нафаршируйте ее смесью гречки с яйцом. После этого плотно скрепите отверстие зубочистками или зашейте двойной белой ниткой.
Соедините ножки курицы и тоже плотно свяжите их, тогда в готовом виде тушка будет выглядеть аккуратной и аппетитной.
Положите курицу в глубокую форму или на противень с высокими бортами. Поставьте ее в хорошо разогретую духовку. Убавьте огонь и запекайте примерно около часа. Регулярно поливайте выделившимся соком, тогда она получится особенно румяной и красивой.
Курица с беконом и рисом
Бекон придает этой начинке сочность, аромат и вкус копченостей.
Сначала сделайте маринад. Смешайте 1 ст. ложку томатной пасты, 1 ст. ложку яблочного уксуса, 1 ч. ложку сахара, 1 ч. ложку растительного масла (без запаха), соль и черный перец.
Обмажьте этим маринадом тушку курицы снаружи и внутри. Поставьте в холодильник и пусть она хорошо промаринуется.
Сварите почти до мягкости 0,5 стакана риса. Сполосните его холодной водой и отцедите.
Мелко нашинкуйте 1 луковицу. 200 г бекона нарежьте квадратиками 2х2 см. Обжарьте лук с беконом, чтобы они чуть-чуть зарумянились. Не пережаривайте, они должны быть слегка золотистыми, не более.
Соедините рис с беконом и луком, хорошо перемешайте. Посолите начинку по вкусу, затем нафаршируйте ею курицу. Зашейте отверстие с помощью зубочисток или нитки. Ножки плотно свяжите.
Положите тушку на противень с высокими бортами и поставьте в заранее разогретую духовку. Запекайте ее на умеренном огне, периодически поливая выделившимся соком.
Обычно курица запекается 1-1,5 часа. Когда сок станет прозрачным, а корочка румяной и аппетитной, блюдо готово.
Курица с яблоками
Выбирая курицу, берите охлажденную, а не замороженную тушку. Тогда она будет гораздо вкуснее.
Теперь пару слов о выборе яблок, это важный момент. Для этого блюда нужны кисло-сладкие сорта яблок: Симиренко, Антоновка, Гренни Смит и т. п. Мягкие рассыпчатые сюда не подходят.
Как всегда, прежде всего, приготовьте маринад. Смешайте 2 ст. ложки меда, 3 ст. ложки соевого соуса, 1 ч. ложку сухой приправы карри (или хмели-сунели). Очистите и разрежьте вдоль 3 дольки чеснока.
Хорошенько натрите курицу чесноком и щедро обмажьте снаружи и внутри маринадом. Затем отправьте ее в холодильник для маринования и пропитывания.
Сполосните 5 средних яблок. Кожицу с них снимать не надо. Разрежьте их на четвертинки. Тонко резать не нужно, иначе при запекании они могут развалиться.
Подготовленную куриную тушку начините яблоками. Кладите их внутрь достаточно плотно, так как в процессе запекания они выделят сок и слегка уменьшатся в размере.
Нафаршировав тушку, закрепите отверстие зубочистками или зашейте двойной ниткой. Ножки соедините и плотно свяжите.
ТОП
Положите тушку в глубокую форму или на противень с высокими бортами и отправьте в заранее разогретую духовку. Запекайте на умеренном огне в течение часа (или немного больше). В процессе запекания поливайте соком. Как только он станет прозрачным, а на курице появится румяная корочка, блюдо готово.