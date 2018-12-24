24.12.2018, 14:50

Забудьте про телефон хотя бы на Рождество: 6 приложений для смарт-зависимых

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rus.delfi.ee
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Oneplus 6
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Номофобия — так называется боязнь оказаться без мобильного телефона или вдали от него. И это серьезная проблема за рождественским столом: вместо приятных, задушевных разговоров на общие темы собравшиеся могут весь вечер просидеть молча, уткнувшись в свои смартфоны.


Неужели вы хотите превратить наступающие праздники в победное торжество смартфонов? Прислушайтесь к рекомендациям директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов по использованию умных приложений. Они позволят вам обуздать телефонную зависимость путем ограничения или даже блокировки суточного потребления.

”Очень многие имеют ошибочное представление о том, сколько времени на самом деле они посвящают своему телефону”, — считает эксперт. А ведь это время можно точно замерить.

Offtime (iOS, Android) — приложение, которое позволяет блокировать другие приложения, например, Facebook или игры. Вы можете по своему усмотрению выбирать, создавать и изменять режимы использования телефона, высвобождая время для работы, семьи и разных занятий. Каждый режим обеспечит вам доступ только к тем приложениям, которые вы укажите.

Moment (iOS) — следит за использованием телефона и показывает, сколько времени вы в нем проводите. ”Лично мне как постоянному телефонному пользователю нравится многообразие дополнительных функций. Например, на какое-то время в течение дня я могу выбрать режим без экрана или даже полный запрет на использование телефона”, — рассказывает С. Селиов. С Moment вы также сможете пройти 14-дневный курс на тему, как изменить свое отношение к телефону. Приложением можно пользоваться всей семьей, а значит, у родителей будет возможность контролировать, насколько их дети зависимы от гаджетов.

BreakFree (iOS, Android) — приложение аналогичной функциональности. Его главное отличие — способность определять уровень вашей зависимости (addiction score), а также показывать, сколько раз на дню вам приходилось разблокировать экран телефона, то есть просто в него заглядывать.

Flipd (iOS, Android) — для тех, кому уже недостаточно обычных приложений, контролирующих ситуацию. Flipd не церемонится с пользователем, а просто блокирует телефон. И вам на какое-то время придется смириться с этим: раньше срока телефон разблокировать нельзя — тут даже рестарт не поможет.

Forest: Stay focused (iOS, Android) — игровое приложение, предлагающее заняться посадкой леса. Всякий раз, когда вы его покидаете, чтобы заглянуть в другое приложение, одно дерево погибает.

OurPact (iOS, Android) — одно из самых интересных приложений для родителей. ”Если папы и мамы смогли взять под контроль собственное телефонное пользование, то они просто обязаны помочь своим чадам. Ведь у детей еще нет жизненного опыта — и им сложно справиться с зависимостью от гаджетов самостоятельно, — уверена С. Селиов. — Это приложение я открываю ежедневно, чтобы дистанционно контролировать использование телефона ребенком. Например, я могу ограничить работу его телефона, а когда пора спать — установить безэкранный режим”, — говорит в заключение директор по обслуживанию клиентов Tele2.

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