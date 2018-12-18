Юбилейный год закончится большим праздником на площади Вабадузе

На двухчасовом новогоднем концерте ”Вперед на все сто, Таллинн!” выступят любимые исполнители. ”На место стоит прийти уже в 21:30, так как после вступительных слов на сцену один за другим будут выходить такие исполнители как победитель шоу ”Эстония ищет суперзвезду” Уудо Сепп, покорившая сердца зрителей „Eesti laul” Майан и король рэпа Генка вместе с Паулем Оя. Среди выступающих будет и еще один большой сюрприз”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, после которого все присутствующие на площади вместе споют гимн. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.