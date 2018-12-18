Юбилейный год закончится большим праздником на площади Вабадузе

31 декабря вечером юбилейный год Эстонской Республики закончится большим концертом и фейерверком на площади Вабадузе, сообщает управа Кесклинна.
На двухчасовом новогоднем концерте ”Вперед на все сто, Таллинн!” выступят любимые исполнители. ”На место стоит прийти уже в 21:30, так как после вступительных слов на сцену один за другим будут выходить такие исполнители как победитель шоу ”Эстония ищет суперзвезду” Уудо Сепп, покорившая сердца зрителей „Eesti laul” Майан и король рэпа Генка вместе с Паулем Оя. Среди выступающих будет и еще один большой сюрприз”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Незадолго до наступления Нового года на большом экране можно будет посмотреть выступление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, после которого все присутствующие на площади вместе споют гимн. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный фейерверк.
Программа ”Вперед на все сто, Таллинн!” разработана в сотрудничестве Управы района Кесклинн, организационной команды EV100 и Эстонского телерадиовещания (ERR).
”Нас ждет незабываемый праздник, — обещает старейшина района Кесклинн. — Вместе с командами ERR и EV100 мы уже в прошлом году вывели новогодний праздник на новый уровень и сделали его более дружелюбным для семей с детьми и пожилых людей. И дело здесь не только в разнообразной программе, но и в безопасности, которую будут обеспечивать полиция и охранная фирма. На новогодний праздник больше нельзя прийти со своим алкоголем или пиротехникой. Проводим уходящий юбилейный год и встретим Новый год достойно!”
Празднование окончания юбилейного года пройдет в 15 городах по всей Эстонии. Днем 31 декабря в рамках инициативы EV100 ”Эстония танцует” будет исполнен последний совместный танец на центральных площадях 16 городов, в том числе и на площади Вабадузе в Таллинне.