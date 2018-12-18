Я ненавижу Новый год: что делать
Справиться будет сложно, но возможно.
Справиться будет сложно, но возможно.
Со скоростью лавины на нас надвигается самое напряженное время года — корпоративы, елки, подарки, надо все успеть, решить, кому что купить, где и с кем отмечать, что надеть, что приготовить, с Новым годом — с новым счастьем, бой курантов, пробка в потолок. Эта суета доставляет радость и веселье далеко не всем.
Даже если у вас в голове одна мысль — поскорее бы все это кончилось, нет смысла отравлять себе конец года тоской, раздражением, ненавистью и другими негативными чувствами. Расскажем, как если не полюбить, то хотя бы принять этот праздник.
У меня паника
Паника появляется, когда вы ставите себе сверхзадачи, которые не укладываются в ваш собственный график и/или не сходятся с вашими возможностями, объясняет Mail Здоровью клинический психолог, ведущий телеканала ”Доктор” Михаил Хорс. Есть и физиологическое объяснение: паника — это импульс, который проходит через клетки головного мозга, перегружает его, и как следствие, возникает прокрастинация.
Бороться с паникой и прокрастинацией можно. Нужно просто разрешить себе что-то не успеть, не купить подарок, не поздравить, не сделать что-то на работе. Неудобно, что не купил подарок? Ну, в новом году подарю. Наорет начальник? Ну, пускай наорет. Если началась прокрастинация — нужно разрешить себе прокрастинировать. Это поможет вам разгрузить себя, переоценить ситуацию и снова собраться с силами.
Как вариант, можно использовать тайм-менеджмент, но он требует временных ресурсов. Если вы уже в панике, требования этой методики невыполнимы. Неправильный тайм-менеджемент как раз и приводит к панике. Чтобы этого избежать, нужно стараться соотносить свои возможности с желаниями и ресурсами.
Я хандрю
Главное — правильный настрой. Суть этого праздника в том, чтобы оставить в старом году все плохое и начать жизнь с чистого листа. Чтобы все получилось, и процесс перехода из одного мира в другой прошел как надо, его должны сопровождать правильные церемонии. Поэтому весь шабаш, который сопровождает новогодние дни, — не что иное, как ритуальные песни и пляски с бубнами. Если воспринимать их так, становится немного легче.
Еще легче станет, если попробовать, в рамках подготовки к ”новому счастью”, придумать собственные ритуалы. Например, составить список того, что не хотелось бы брать с собой в новый год, и сжечь его под бой курантов. Или наоборот, загадать желания на будущее, написать их на бумажке и тоже сжечь. В этом, конечно, много язычества, но таков уж этот Новый год.
Если же у вас не получилось изменить отношение к новогодней ночи, не отчаивайтесь. Может вам будет проще, если сказать себе — это всего лишь 31 декабря, а завтра будет 1 января. Это всего лишь даты, за которыми не стои дополнительоных смыслов. В этом случае можно разрешить себе не давать несбыточных обещаний, избавить себя от груза унылых мыслей о том, прошел еще один год, а в жизни так ничего и не изменилось.
Еще один отличный, к тому же необычный, способ спастись от предновогодней хандры — волонтерство. Попробуйте забыть о себе и о своих проблемах, собирайте новогодние подарки для одиноких стариков и детей. Попробуйте подарить радость и праздник тем, кто в нем нуждается.
Я уже устал(а) отмечать
Другая декабрьская ”напасть” — корпоративы и другие вечеринки. Далеко не все способны искренне отдаваться безудержному веселью, да и не все любят такое времяпрепровождение. Если вы относитесь к таким людям, но отказаться от гостей или корпоратива не получается, следуйте трем правилам: пейте меньше, чем могли бы себе позволить, заранее разрешите себе уйти, как только захочется, и устройте так, чтобы после вечеринки у вас была возможность побыть одному, отдохнуть и перезагрузиться. Если у вас будет время для себя, вы перенесете вихрь общения гораздо легче. Кстати, вполне возможно, что вы вовсе не ненавидите Новый год: вы просто устали, и нужно как следует выспаться. С другой стороны, вы всегда можете просто сказать ”нет” — и вообще никуда не пойти.
Кроме того, не забывайте, что в это темное и холодное время года тоже можно получить много удовольствия — запах хвои, огоньки, ощущение мира и покоя, детские воспоминания, вкусная еда, сугробы, лыжи, санки (это, конечно, опционально). Впереди каникулы, когда можно провести больше времени с семьей, с друзьями или наедине с собой, сходить на каток, в кино, в музей. В конце концов, если для вас так невыносим предновогодний ажиотаж, и вы можете себе это позволить, — уезжайте из города туда, где тишина и покой.
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