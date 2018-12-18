Я ненавижу Новый год: что делать

Главное — правильный настрой. Суть этого праздника в том, чтобы оставить в старом году все плохое и начать жизнь с чистого листа. Чтобы все получилось, и процесс перехода из одного мира в другой прошел как надо, его должны сопровождать правильные церемонии. Поэтому весь шабаш, который сопровождает новогодние дни, — не что иное, как ритуальные песни и пляски с бубнами. Если воспринимать их так, становится немного легче.

Еще легче станет, если попробовать, в рамках подготовки к ”новому счастью”, придумать собственные ритуалы. Например, составить список того, что не хотелось бы брать с собой в новый год, и сжечь его под бой курантов. Или наоборот, загадать желания на будущее, написать их на бумажке и тоже сжечь. В этом, конечно, много язычества, но таков уж этот Новый год.

Если же у вас не получилось изменить отношение к новогодней ночи, не отчаивайтесь. Может вам будет проще, если сказать себе — это всего лишь 31 декабря, а завтра будет 1 января. Это всего лишь даты, за которыми не стои дополнительоных смыслов. В этом случае можно разрешить себе не давать несбыточных обещаний, избавить себя от груза унылых мыслей о том, прошел еще один год, а в жизни так ничего и не изменилось.

Еще один отличный, к тому же необычный, способ спастись от предновогодней хандры — волонтерство. Попробуйте забыть о себе и о своих проблемах, собирайте новогодние подарки для одиноких стариков и детей. Попробуйте подарить радость и праздник тем, кто в нем нуждается.

Я уже устал(а) отмечать

Другая декабрьская ”напасть” — корпоративы и другие вечеринки. Далеко не все способны искренне отдаваться безудержному веселью, да и не все любят такое времяпрепровождение. Если вы относитесь к таким людям, но отказаться от гостей или корпоратива не получается, следуйте трем правилам: пейте меньше, чем могли бы себе позволить, заранее разрешите себе уйти, как только захочется, и устройте так, чтобы после вечеринки у вас была возможность побыть одному, отдохнуть и перезагрузиться. Если у вас будет время для себя, вы перенесете вихрь общения гораздо легче. Кстати, вполне возможно, что вы вовсе не ненавидите Новый год: вы просто устали, и нужно как следует выспаться. С другой стороны, вы всегда можете просто сказать ”нет” — и вообще никуда не пойти.

Кроме того, не забывайте, что в это темное и холодное время года тоже можно получить много удовольствия — запах хвои, огоньки, ощущение мира и покоя, детские воспоминания, вкусная еда, сугробы, лыжи, санки (это, конечно, опционально). Впереди каникулы, когда можно провести больше времени с семьей, с друзьями или наедине с собой, сходить на каток, в кино, в музей. В конце концов, если для вас так невыносим предновогодний ажиотаж, и вы можете себе это позволить, — уезжайте из города туда, где тишина и покой.