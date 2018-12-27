”Я достаточно зарабатываю, чтобы покупать алкоголь в Эстонии”. Как празднует Новый год русский преподаватель английского в эстонской школе?

- Украшаешь ли ты дом к праздникам и каким образом? Когда ставишь елку? Предпочитаешь живую или искусственную?
- Ёлку я уже не ставил лет десять, потому что меня дома нет на Новый год. Искусственная ёлка предпочтительнее с точки зрения охраны природы, а живая — пахнет вкусно. Если бы я ее ставил — брал бы в аренду.
- Когда ты даришь подарки? Сколько на них тратишь в среднем? Кому:
семье, друзьям, коллегам?
- Обычно дарю подарки родителям. Что-нибудь полезное в хозяйстве. В прошлом году подарил кофеварку, в позапрошлом — мультиварку. В этом году просто дал денег.
- Жертвуешь ли деньги на благотворительность перед празниками?
- На благотворительность я жертвую вне зависимости от времени года, часто импульсивно. Чаще всего жертвую деньги котам, иногда — Фонду борьбы с раком ”Подаренная жизнь”.
- Рождественские фотосессии — как относишься и заказываешь ли их сам?
- Терпеть не могу фотосессии.
- Загадываешь ли вы желание на Новый год? Сбывалось ли?
- Желание не загадываю.
- Запускаешь ли в праздничное время фейерверки и когда?
- В фейерверках смысла не вижу: деньги на ветер в прямом смысле.
- О наболевшем: планируешь ли на праздники закупить алкоголь в Латвии?
- Во-первых, я не настолько люблю алкоголь, чтобы ехать за ним в Латвию. Во-вторых, я достаточно зарабатываю, чтобы покупать то, что мне нужно из алкоголя, в Эстонии. А так предпочитаю пить пиво в баре.
- Какой Новый год/Рождество запомнился больше всего в жизни?
- Три года назад я отмечал Новый год в Индии на берегу океана. Ну, как отмечал: были планы поужинать и поехать спать, но как-то получилось так, что я оказался на берегу океана. И смотрел на всю эту тусовку. Было тепло и весело.
- Чем запомнился уходящий год? Чего ждешь от наступающего года?
- В общем — всё как обычно.