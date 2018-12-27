”Я достаточно зарабатываю, чтобы покупать алкоголь в Эстонии”. Как празднует Новый год русский преподаватель английского в эстонской школе?

- Рождество, Новый год, православное Рождество: какие из трех праздников справляешь и каким образом?

- Честно говоря, никакой. Новый год я обычно провожу где-нибудь в тёплых краях. Последнее два года был в Таиланде, три года назад — в Индии. Но туда я еду не ради Нового года — ради солнца и моря.

- Отмечаешь ли Старый Новый год?

- Нет, не отмечаю. Тогда, в принципе, следовало бы отмечать и ”старое Первое мая”, ”старое Восьмое марта ” и т. п.

- В Новый год смотришь обращение Путина или Кальюлайд? Отмечаешь ли наступление Нового года по российскому времени?

- Я в принципе не смотрю телевизор, а уж Путина — тем более. Из какой такой радости я буду отмечать по российскому времени? Для меня Новый год наступает в последнее время по тайскому времени.

- Рождество для тебя: праздник религиозный, семейный или просто повод отдохнуть?

- Для меня это каникулы, повод отдохнуть.

- Новогодний-рождественский стол: предпочитаешь традиционные блюда, как

кровяные колбаски и оливье, или что-то необычное? Без какой еды не

представляешь праздник?

- Чаще всего у меня на столе что-то необычное: тайские блюда, ибо в это время я там.