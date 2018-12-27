27.12.2018, 11:16

”Я достаточно зарабатываю, чтобы покупать алкоголь в Эстонии”. Как празднует Новый год русский преподаватель английского в эстонской школе?

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 26
”Я достаточно зарабатываю, чтобы покупать алкоголь в Эстонии”. Как празднует Новый год русский преподаватель английского в эстонской школе?
Личный архив

rusDelfi расспросил абсолютно разных людей об их праздновании Рождества и Нового года. Какой из праздников для них важнее? Кто как празднует? Сколько денег тратят на подарки? Устраивают ли предновогодние алконалеты на приграничные магазины? Наш очередной ”ответчик” — Павел — преподаватель английского языка в сельской школе с эстонским языком обучения, расположенной в Харьюмаа.

- Рождество, Новый год, православное Рождество: какие из трех праздников справляешь и каким образом?

- Честно говоря, никакой. Новый год я обычно провожу где-нибудь в тёплых краях. Последнее два года был в Таиланде, три года назад — в Индии. Но туда я еду не ради Нового года — ради солнца и моря.

- Отмечаешь ли Старый Новый год?

- Нет, не отмечаю. Тогда, в принципе, следовало бы отмечать и ”старое Первое мая”, ”старое Восьмое марта ” и т. п.

- В Новый год смотришь обращение Путина или Кальюлайд? Отмечаешь ли наступление Нового года по российскому времени?

- Я в принципе не смотрю телевизор, а уж Путина — тем более. Из какой такой радости я буду отмечать по российскому времени? Для меня Новый год наступает в последнее время по тайскому времени.

- Рождество для тебя: праздник религиозный, семейный или просто повод отдохнуть?

- Для меня это каникулы, повод отдохнуть.

- Новогодний-рождественский стол: предпочитаешь традиционные блюда, как
кровяные колбаски и оливье, или что-то необычное? Без какой еды не
представляешь праздник?

- Чаще всего у меня на столе что-то необычное: тайские блюда, ибо в это время я там.

- Украшаешь ли ты дом к праздникам и каким образом? Когда ставишь елку? Предпочитаешь живую или искусственную?

- Ёлку я уже не ставил лет десять, потому что меня дома нет на Новый год. Искусственная ёлка предпочтительнее с точки зрения охраны природы, а живая — пахнет вкусно. Если бы я ее ставил — брал бы в аренду.

- Когда ты даришь подарки? Сколько на них тратишь в среднем? Кому:
семье, друзьям, коллегам?

- Обычно дарю подарки родителям. Что-нибудь полезное в хозяйстве. В прошлом году подарил кофеварку, в позапрошлом — мультиварку. В этом году просто дал денег.

- Жертвуешь ли деньги на благотворительность перед празниками?

- На благотворительность я жертвую вне зависимости от времени года, часто импульсивно. Чаще всего жертвую деньги котам, иногда — Фонду борьбы с ракомПодаренная жизнь”.

- Рождественские фотосессии — как относишься и заказываешь ли их сам?

- Терпеть не могу фотосессии.

- Загадываешь ли вы желание на Новый год? Сбывалось ли?

- Желание не загадываю.

- Запускаешь ли в праздничное время фейерверки и когда?

- В фейерверках смысла не вижу: деньги на ветер в прямом смысле.

- О наболевшем: планируешь ли на праздники закупить алкоголь в Латвии?

- Во-первых, я не настолько люблю алкоголь, чтобы ехать за ним в Латвию. Во-вторых, я достаточно зарабатываю, чтобы покупать то, что мне нужно из алкоголя, в Эстонии. А так предпочитаю пить пиво в баре.

- Какой Новый год/Рождество запомнился больше всего в жизни?

- Три года назад я отмечал Новый год в Индии на берегу океана. Ну, как отмечал: были планы поужинать и поехать спать, но как-то получилось так, что я оказался на берегу океана. И смотрел на всю эту тусовку. Было тепло и весело.

- Чем запомнился уходящий год? Чего ждешь от наступающего года?

- В общем — всё как обычно.

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