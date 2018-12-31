ВИДЕО: Приют для животных в лице Ксении Клочковой, а также лис, кур, лам и Джека лично поздравляют вас с Новым годом!



Ксения записала yовогоднее видеообращение к читателям Delfi, в котором она и пес Джек поздравляют всех с наступающим 2019 годом и благодарят за поддержку.

Сейчас она спасает не только лошадей. ”На данный момент у нас 8 собак, 10 кошек, бараны, козы, корова, кролики, курицы, лисы, хорьки, мини-лошади и ламы”, — рассказывает владелица приюта.

Неотъемлемой частью деятельности приюта является квалифицированная медицинская помощь животным. Здесь ее оказывает ветеринар Антон Долгоруков, однако условия далеки от идеальных.

На сегодня больше всего необходимо отдельное помещение, где можно было бы оборудовать операционную комнату и стационар для содержания прооперированных четвероногих пациентов.

Именно на создание операционной и стационара мы — вместе с вашей помощью, уважаемые наши читатели, — и хотим собрать средства!

По словам Ксении Клочковой, у них уже все давно подсчитано. ”Домик мы построим сами, друзья нам помогут. Он должен быть площадью не более 20 м2, тогда не нужен проект. Для его постройки необходимы материалы. Вместе с фундаментными работами, кровлей и электропроводкой на это понадобится порядка 6-7 тысяч евро”, — говорит Ксения.

Кстати, добавим от себя, не обязательно жертвовать именно деньги. Вполне возможно подарить и стройматериалы, такая помощь также весьма приветствуется!