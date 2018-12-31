31.12.2018, 19:30

ВИДЕО: Приют для животных в лице Ксении Клочковой, а также лис, кур, лам и Джека лично поздравляют вас с Новым годом!

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rus.delfi.ee
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Основательница и руководитель приюта Ксения Клочкова переехала в Ида-Вирумаа около четырех лет назад, до этого она занималась спасением лошадей в Таллинне.


Ксения записала yовогоднее видеообращение к читателям Delfi, в котором она и пес Джек поздравляют всех с наступающим 2019 годом и благодарят за поддержку.

Сейчас она спасает не только лошадей. ”На данный момент у нас 8 собак, 10 кошек, бараны, козы, корова, кролики, курицы, лисы, хорьки, мини-лошади и ламы”, — рассказывает владелица приюта.

Неотъемлемой частью деятельности приюта является квалифицированная медицинская помощь животным. Здесь ее оказывает ветеринар Антон Долгоруков, однако условия далеки от идеальных.

На сегодня больше всего необходимо отдельное помещение, где можно было бы оборудовать операционную комнату и стационар для содержания прооперированных четвероногих пациентов.

Именно на создание операционной и стационара мы — вместе с вашей помощью, уважаемые наши читатели, — и хотим собрать средства!

По словам Ксении Клочковой, у них уже все давно подсчитано. ”Домик мы построим сами, друзья нам помогут. Он должен быть площадью не более 20 м2, тогда не нужен проект. Для его постройки необходимы материалы. Вместе с фундаментными работами, кровлей и электропроводкой на это понадобится порядка 6-7 тысяч евро”, — говорит Ксения.

Кстати, добавим от себя, не обязательно жертвовать именно деньги. Вполне возможно подарить и стройматериалы, такая помощь также весьма приветствуется!

Как только дом будет готов, его необходимо оборудовать. Нужны шкафы для одежды и обуви, клетки для животных, операционные стол, стол и лампа, инструменты, шкафы и холодильник для хранения медикаментов, сами лекарства, наконец. И это далеко не полный список! Что-то можно приобрести и бывшее в использовании, на чем-то экономить не стоит, лучше приобрести новое. В общей сложности потребуется порядка 10 тысяч евро.

Наш портал будет рассказывать вам, друзья, обо всех этапах нашего проекта. Мы покажем вам все — от выкапывания фундамента и возведения стен до первой операции в новом доме. Имена людей и названия фирм, сделавших пожертвования, также станут достоянием общественности (если, конечно, они не захотят остаться анонимными), о самых щедрых пожертвователях мы сделаем отдельные материалы на нашем портале. Разумеется, будет вестись строгий бухгалтерский учет всех поступлений, ни один сент не пропадет и не будет потрачен впустую.

Организовать эту благотворительную акцию русскому Дельфи помогло НКО ”Тепло Сердец”. Это солидная и уважаемая организация, которая помогает детскому дому в Силламяэ, ветеранам, больным деткам и взрослым, неимущим, бездомным людям и животным.

Мы вместе можем совершить маленькое чудо — пожертвовать посильную сумму и осуществить мечту!


Реквизиты для перечисления пожертвований:

Получатель: Ekspress Meedia AS

Выберите подходящий банк:
Swedbank: EE472200221002157552
SEB: EE461010002021670009

Пояснение: MTÜ Ayuda

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