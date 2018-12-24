”В нашей семье четыре праздника, а Новый год встречаем пять раз за ночь!” Как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год

Мы, конечно же, как и все, едим и смотрим новогодние выпуски передач, даже новостные — они все равно другие совсем, праздничные и все на позитиве. У нас всегда есть конкурсы и подарочки для каждого члена семьи. Все обязательно исполняют какой-нибудь номер, рассказывают стишок или поют песню, чтобы его получить. Пока у нас был один ребенок, мы в 12 ночи ездили в центр города на салют. Теперь мы просто уже устраиваем его у себя у дома, за городом. Обязательно в этот день звоним всем близким, кто живет в других странах, хвастаемся столами, нарядами и так далее.

Рождество для вас праздник религиозный, семейный или просто повод отдохнуть?

Католическое Рождество для нас семейное время и время друзей, потому что когда появляются эти дополнительные выходные, то для нас это возможность поехать в гости или принять гостей. К сожалению, так жизнь устроена, что у всех свои дела, а наличие большого количества праздников позволяет со всеми увидеться и встретиться.

Конечно, суету и обычную жизнь никто не отменял, но вот само Рождество позволяет напитаться праздничной атмосферой, насладиться украшениями и огоньками, погулять по ночному городу, по украшенным магазинам, где звучит рождественская музыка, посмотреть фильмы про зиму и праздники.

А православное Рождество у нас очень уютный и семейный праздник. Я всегда стараюсь одна или со старшим ребенком сходить в храм на службу. Если не получилось попасть на вечернюю службу, то заходим туда на следующий день. Ставим свечки за здравие и в честь праздника. Обязательно встречаемся с родными, но тут уже чаще мы их навещаем, идем в гости к старшему поколению с какими-то угощениями. Семья мужа — не очень верующая, но им нравятся эти праздники. Для нас это возможность просто выразить свою любовь к старшему поколению.

А что остается на Старый Новый год?

У всех есть старшие родственники, которые хотят, чтобы Новый год с ними справляли. А на Старый новый год уже никто не претендует! Чаще всего мы именно собираемся с друзьями, устраиваем всякие гадания, поем караоке и так далее. Это уже более безбашенный праздник без условностей и салата оливье.

Вы смотрите новогоднее обращение Путина или Кальюлайд? Отмечаете ли наступление Нового года по российскому времени, как делают многие другие?

Мы смотрим обращение президента той страны, в которой живем. Старшее поколение вдобавок к этому смотрит и обращение российского президента. Новый год мы отмечаем не только по эстонскому и российскому времени. Так как у нас есть родственники в разных странах, то отмечаем Новый год со всеми ними по их времени. Звоним им, поднимаем бокал шампанского. Получается, встречаем Новый год пять раз за ночь!

На праздничный стол предпочитаете ставить традиционные блюда, как оливье, ”шубу” и мандарины с шампанским?

Конечно же, у старшего поколения без этого салата праздник — не праздник. А у нас уже все его едят исключительно из уважения. Вкус шампанского я не люблю, но шампанское на Новый год и на чужих свадьбах — это святое! Даже сам вид этого напитка, движущиеся пузырьки и его игристость, дают заряд. Мандарины и их запах из детства… Покупаем их весь декабрь. У них цвет радостный, оранжевый — цвет счастья. Уже может быть нет такой эйфории от употребления этого всего, но настроение создает однозначно!

Праздничный стол стараемся каждый год разнообразить, и чтобы он соответствовал тому, чей год наступает по китайскому календарю. Из традиционных блюд — бабушкино оливье и селедка под шубой, а так можем придумать, чтобы в этот год было много зеленых блюд, или чтобы все блюда были разного цвета.

Когда вы дарите подарки?

Все подарки дарятся именно на новый го, а на Рождество — только какие-нибудь вкусности. Но зато у нас есть родственники, которые живут за границей. Моя сводная сестра живет в Берлине, и для них Рождество — более важный праздник. Поэтому мы отправляем им подарки к католическому Рождеству. А вот православное Рождество и Старый Новый год мы используем для того, чтобы поздравить всех, кого не успели поздравить в предыдущие два праздника. Здорово, что это такие длинные праздники — можно загадать дополнительные желания, которые не успел загадать, и уделить время всем дорогим людям.

Мне очень нравится традиция ”Секретного Санты” — делать добро, но тайное. То есть выбрать человека, которому ты в этом году будешь делать подарок, подумаешь о том, что он любит и что ему реально надо, как-то выяснишь это тайно. В общем, радуешь, не ожидая благодарности в ответ. Может быть это будет новой традицией в нашей семье!

К вашим детям ходят гномики? А подарки приносит Дед Мороз или Санта?

В нашей семье есть традиция подарков от гномиков. Но они, правда, приносят подарки не в чулки и не под елку. Так как я сама не из Эстонии, то в моем детстве не было такой традиции, зато у моих детей она теперь есть. Вот муж — местный, к нему в детстве гномики ходили.