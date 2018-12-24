24.12.2018, 11:10

”В нашей семье четыре праздника, а Новый год встречаем пять раз за ночь!” Как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год


Андрей Данило
Андрей Данило
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”В нашей семье четыре праздника, а Новый год встречаем пять раз за ночь!” Как русские в Эстонии встречают Рождество и Новый год
Foto: Pixabay.com

В декабре и январе в Эстонии есть три больших праздника: Рождество, Новый год и православное Рождество. И, конечно же, русскоязычные жители нашей страны встречают их по-разному, поэтому Delfi решил узнать, как проходят праздники в разных семьях нашей страны.

Евгения (41) живет с мужем, дочкой, маленьким сыном и собакой в Виймси. В Эстонию она переехала из Риги девять лет назад, и ее первый Новый год пришелся на встречу 2010 года. ”Новый год — один из самых любимых праздников, да и вообще все это предпраздничное время. И в Эстонии оно так красиво всегда проходит”, — рассказывает она.

”Даже разговоры о праздниках и воспоминания настраивают на волшебный лад. Ведь праздники — это волшебство, время добра, время чудес. Нет ничего невозможного! Хочешь не хочешь, а радость входит в тебя — главное выйти на улицу, и она повсюду” — уверена Евгения.

Какие из этих трех праздников — Рождество, Новый год и православное Рождество — справляет ваша семья? Какой из них для вас самый важный?

В нашей семье четыре праздника — еще Старый Новый год. Мы его очень любим! Обширно справляем Новый год — это, наверное, самый большой праздник в нашей семье. Он, скорее, не самый важный, а самый традиционный, причем традиция заведена не нами — мы следуем традициям старшего поколения.

Какие новогодние традиции есть в вашей семье?

Мы устраиваем большие посиделки, на которые собирается около 15 человек: к нам приезжают родители мужа и бабушка, и кто-нибудь из друзей, кто готов приехать (каждый год приезжают разные друзья), иногда приезжают и мои родители из-за границы. Вместе собираются четыре поколения! То, что мы все вместе в праздники, это объединяет и позволяет понимать лучше друг друга. Скажем так, может и не понимать, но любить точно.

Мы, конечно же, как и все, едим и смотрим новогодние выпуски передач, даже новостные — они все равно другие совсем, праздничные и все на позитиве. У нас всегда есть конкурсы и подарочки для каждого члена семьи. Все обязательно исполняют какой-нибудь номер, рассказывают стишок или поют песню, чтобы его получить. Пока у нас был один ребенок, мы в 12 ночи ездили в центр города на салют. Теперь мы просто уже устраиваем его у себя у дома, за городом. Обязательно в этот день звоним всем близким, кто живет в других странах, хвастаемся столами, нарядами и так далее.

Рождество для вас праздник религиозный, семейный или просто повод отдохнуть?

Католическое Рождество для нас семейное время и время друзей, потому что когда появляются эти дополнительные выходные, то для нас это возможность поехать в гости или принять гостей. К сожалению, так жизнь устроена, что у всех свои дела, а наличие большого количества праздников позволяет со всеми увидеться и встретиться.

Конечно, суету и обычную жизнь никто не отменял, но вот само Рождество позволяет напитаться праздничной атмосферой, насладиться украшениями и огоньками, погулять по ночному городу, по украшенным магазинам, где звучит рождественская музыка, посмотреть фильмы про зиму и праздники.

А православное Рождество у нас очень уютный и семейный праздник. Я всегда стараюсь одна или со старшим ребенком сходить в храм на службу. Если не получилось попасть на вечернюю службу, то заходим туда на следующий день. Ставим свечки за здравие и в честь праздника. Обязательно встречаемся с родными, но тут уже чаще мы их навещаем, идем в гости к старшему поколению с какими-то угощениями. Семья мужа — не очень верующая, но им нравятся эти праздники. Для нас это возможность просто выразить свою любовь к старшему поколению.

А что остается на Старый Новый год?

У всех есть старшие родственники, которые хотят, чтобы Новый год с ними справляли. А на Старый новый год уже никто не претендует! Чаще всего мы именно собираемся с друзьями, устраиваем всякие гадания, поем караоке и так далее. Это уже более безбашенный праздник без условностей и салата оливье.

Вы смотрите новогоднее обращение Путина или Кальюлайд? Отмечаете ли наступление Нового года по российскому времени, как делают многие другие?

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Мы смотрим обращение президента той страны, в которой живем. Старшее поколение вдобавок к этому смотрит и обращение российского президента. Новый год мы отмечаем не только по эстонскому и российскому времени. Так как у нас есть родственники в разных странах, то отмечаем Новый год со всеми ними по их времени. Звоним им, поднимаем бокал шампанского. Получается, встречаем Новый год пять раз за ночь!

На праздничный стол предпочитаете ставить традиционные блюда, как оливье, ”шубу” и мандарины с шампанским?

Конечно же, у старшего поколения без этого салата праздник — не праздник. А у нас уже все его едят исключительно из уважения. Вкус шампанского я не люблю, но шампанское на Новый год и на чужих свадьбах — это святое! Даже сам вид этого напитка, движущиеся пузырьки и его игристость, дают заряд. Мандарины и их запах из детства… Покупаем их весь декабрь. У них цвет радостный, оранжевый — цвет счастья. Уже может быть нет такой эйфории от употребления этого всего, но настроение создает однозначно!

Праздничный стол стараемся каждый год разнообразить, и чтобы он соответствовал тому, чей год наступает по китайскому календарю. Из традиционных блюд — бабушкино оливье и селедка под шубой, а так можем придумать, чтобы в этот год было много зеленых блюд, или чтобы все блюда были разного цвета.

Когда вы дарите подарки?

Все подарки дарятся именно на новый го, а на Рождество — только какие-нибудь вкусности. Но зато у нас есть родственники, которые живут за границей. Моя сводная сестра живет в Берлине, и для них Рождество — более важный праздник. Поэтому мы отправляем им подарки к католическому Рождеству. А вот православное Рождество и Старый Новый год мы используем для того, чтобы поздравить всех, кого не успели поздравить в предыдущие два праздника. Здорово, что это такие длинные праздники — можно загадать дополнительные желания, которые не успел загадать, и уделить время всем дорогим людям.

Мне очень нравится традиция ”Секретного Санты” — делать добро, но тайное. То есть выбрать человека, которому ты в этом году будешь делать подарок, подумаешь о том, что он любит и что ему реально надо, как-то выяснишь это тайно. В общем, радуешь, не ожидая благодарности в ответ. Может быть это будет новой традицией в нашей семье!

К вашим детям ходят гномики? А подарки приносит Дед Мороз или Санта?

В нашей семье есть традиция подарков от гномиков. Но они, правда, приносят подарки не в чулки и не под елку. Так как я сама не из Эстонии, то в моем детстве не было такой традиции, зато у моих детей она теперь есть. Вот муж — местный, к нему в детстве гномики ходили.

Дети знают, что есть Санта Клаус, а есть Дед Мороз, и для них они как братья. Но все-таки по русской традиции подарки приносит Дед Мороз. Они пишут свои пожелания, и он приносит им то, что они просят. Дочка очень долго хотела собаку и писала об этом Деду Морозу, и он ей приносил то шоколадных собак, то игрушечных. И пару лет назад она уже конкретно написала: ”Я хочу ЖИВУЮ собаку”. И Деду Морозу пришлось поднапрячься.

Украшаете ли вы дом к праздникам и каким образом? Когда ставите елку? Предпочитаете живую или искусственную?

Обязательно! Даже когда не было детей ставили елку и все украшали. Это целый процесс и это реально весело! С появлением детей это стало просто обязательным атрибутом. Ставим ее непосредственно перед 24 декабря. Раньше предпочитали живые елки — все равно их продают, когда уже срубили, почему бы их не взять и не украсить? Мы их ставили в воду и они у нас иногда даже давали новые веточки и стояли чуть ли не до 8 марта, но последнее время ставили ставить искусственную из-за малыша. Елка искусственная, игрушки пластмассовые — чтобы ничего не разбилось. Прошлый раз она у нас простояла вплоть до китайского Нового года.

Загадываете ли вы желания на Новый год? Сбывались ли они?

Да! Радости приносит больше сам процесс загадывания желаний, а не момент, когда они сбываются. Ведь сам процесс такой классный: готовишься к этому, пишешь что-то, думаешь, сильно желаешь. И ты так этим воодушевляешься, что потом просто прилагаешь усилия для того, чтобы это исполнилось. А если вдруг не исполняется, то понимаешь, что не очень-то оно, видимо, и надо было. Только муж не загадывает и не ждет подарков от судьбы — он прагматик.

Жертвуете ли вы деньги на благотворительность во время праздников?

Не только во время праздников. Для нас праздник не является единственным стимулом. Если не можем финансово помочь, то тогда стараемся это сделать какими-то делами. В этом году мы хотим привлечь старшую дочь и навестить деток в больнице: провести с ними время, показать им новогоднюю сказку, устроить конкурсы, поиграть.

Какой Новый год/Рождество вам запомнился больше всего в жизни?

Как у замужней женщины у меня года делятся но до нашей эры и после — то есть до замужества. Но один из самых ярких Новых годов, когда мой муж подарил мне обручальные кольца под бой курантов. А потом еще другой новый год, когда только родился наш первенец, и первый новый год с ней — как будто иная жизнь, будто иной мир.

И, конечно же, я помню свой первый Новый год в Таллинне, на площади Вабадузе был волшебный салют! Там была незабываемая атмосфера — вдруг все стали едины, прошла общая волна радости. Вообще, каждый год несет что-то особенное. Кайф в том — что они все разные, нет ни одного похожего. Они чем-то объединены, но они все разные.

Сейчас популярны рождественские фотосессии. Любите ли их устраивать?

Мы с мужем оба не очень любим фотографироваться и не готовы специально на это тратить время. Друзья даже дарили походы на фотосессии, но не сложилось. Муж вообще считает, что это искусственно, что надо снимать естественные моменты. Но мне очень нравится смотреть и любоваться на чужие фотосессии — это все тоже рождает праздничное настроение!

Еще сейчас многие перед праздниками закупаются алкоголем в Латвии.

Нет, это не наша тема. Это не в таких количествах употребляется, чтобы так заморачиваться. Мы больше внимания обращаем на качество и красивое оформление, вкус напитка. Опять же, это нерациональное использование времени. Есть знакомые, которые собираются ехать в Латвии за алкоголем и закупиться на полгода вперед.

Но вот как я вижу, для них это тоже как праздничный ритуал: дети пишут письмо Деду Морозу, а взрослые едут за алкоголем в Латвию. Это же как своеобразное приключение — пока едешь, проезжаешь через красивые города, а в Эстонии так красиво украшают дома! Кроме того, если в Таллинне снег не всегда есть, то за городом его достаточно.

Чего вы ждете от наступающего года?

От года я просто жду возможностей. Ожиданий больше от самой себя — что-то сделать, чего-то добиться, от чего-то отказаться, например, от вредных привычек в мыслях, чувствах, реакциях. Новый год — это новые возможности, радости, покоренные вершины, новые страны. Просто хочется жить, и чтобы жизнь была насыщенной.

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