В честь Рождества в Таллинне будут ходить праздничные трамваи и троллейбусы
23 и 24 декабря по Таллинну будет ходить рождественский трамвай, а 24 и 25 декабря - рождественский троллейбус, сообщает Раэпресс.
23 и 24 декабря по Таллинну будет ходить рождественский трамвай, а 24 и 25 декабря - рождественский троллейбус, сообщает Раэпресс.
Трамвай под управлением Деда Мороза будет в ходу 23 декабря:
11:00 Тонди — Кадриорг
11.20 Кадриорг — Копли
11.55 Копли — Тонди
24 декабря:
11:00 Тонди — Кадриорг
11:20 Кадриорг — Копли
11:55 Копли — аэропорт
12:40 аэропорт — Тонди
Ребятишкам стоит подучить стишки, потому что лучшим Дед Мороз предложит полакомиться конфетками.
Праздничный троллейбус будет в ходу 24 и 25 декабря:
11:00 Дом торговли — Мустамяэ
11:45 Мустамяэ — Дом торговли
12:20 Дом Торговли — Мустамяэ
13:00 Мустамяэ — Дом торговли
13:30 Дом торговли — Лилле (депо)
Сюрпризы поджидают и пассажиров троллейбусов тоже.
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