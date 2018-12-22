В честь Рождества в Таллинне будут ходить праздничные трамваи и троллейбусы

Трамвай под управлением Деда Мороза будет в ходу 23 декабря:

11:00 Тонди — Кадриорг

11.20 Кадриорг — Копли

11.55 Копли — Тонди

24 декабря:



11:00 Тонди — Кадриорг

11:20 Кадриорг — Копли

11:55 Копли — аэропорт

12:40 аэропорт — Тонди

Ребятишкам стоит подучить стишки, потому что лучшим Дед Мороз предложит полакомиться конфетками.

Праздничный троллейбус будет в ходу 24 и 25 декабря:

11:00 Дом торговли — Мустамяэ

11:45 Мустамяэ — Дом торговли

12:20 Дом Торговли — Мустамяэ

13:00 Мустамяэ — Дом торговли

13:30 Дом торговли — Лилле (депо)

Сюрпризы поджидают и пассажиров троллейбусов тоже.