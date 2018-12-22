22.12.2018, 16:30

В честь Рождества в Таллинне будут ходить праздничные трамваи и троллейбусы


rus.delfi.ee
EST
Jõulutramm
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

23 и 24 декабря по Таллинну будет ходить рождественский трамвай, а 24 и 25 декабря - рождественский троллейбус, сообщает Раэпресс.

Трамвай под управлением Деда Мороза будет в ходу 23 декабря:

11:00 Тонди — Кадриорг
11.20 Кадриорг — Копли
11.55 Копли — Тонди

24 декабря:

11:00 Тонди — Кадриорг
11:20 Кадриорг — Копли
11:55 Копли — аэропорт
12:40 аэропорт — Тонди

Ребятишкам стоит подучить стишки, потому что лучшим Дед Мороз предложит полакомиться конфетками.

Праздничный троллейбус будет в ходу 24 и 25 декабря:

11:00 Дом торговли — Мустамяэ
11:45 Мустамяэ — Дом торговли
12:20 Дом Торговли — Мустамяэ
13:00 Мустамяэ — Дом торговли
13:30 Дом торговли — Лилле (депо)

Сюрпризы поджидают и пассажиров троллейбусов тоже.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии