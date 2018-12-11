Управа района Кесклинн призывает вместо запуска фейерверка сделать доброе дело

”В отделении интенсивной терапии Таллиннской детской больницы планируется создать семейные палаты для преждевременно родившихся детей. Уже второй год подряд в рамках благотворительной кампании мы собираем деньги на обустройство семейных палат, которые позволят как матери, так и отцу находиться вместе с новорожденным”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, благотворительная кампания также призывает подумать о людях и животных, которым запуск пиротехники может нанести серьезные травмы, и доверить запуск фейерверков специалистам.

”Для безопасного использования пиротехники необходимы навыки и знания, чтобы не нанести никому травму. Кроме этого, нужно подумать об окружающей среде, так как зачастую после запуска фейерверков остается мусор. Поэтому наша кампания ”Зажжем фейерверк в сердцах людей!” призывает не только сделать доброе дело, но и позаботиться о близких, природе и сэкономить деньги, которые мы советуем пожертвовать на благотворительность”, — отметил Свет.

Он добавил, что никто без фейерверка не останется, так как традиционный безопасный фейерверк на новый год на площади Вабадузе организует Управа района Кесклинн.

”Давайте откажемся от небезопасных фейерверков по всему городу и зажжем в сердцах людей радость, сделав доброе дело”, — призвал Свет.

Пожертвовать деньги Таллиннской детской больнице на создание семейных палат для преждевременно рожденных детей можно на портале Hooandja.