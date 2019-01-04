Управа района Кесклинн призывает приносить рождественские елки в контейнеры
Жители района Кесклинн начиная с завтрашнего дня могут отнести старые рождественские елки в специальные контейнеры, сообщает районная управа.
Жители района Кесклинн начиная с завтрашнего дня могут отнести старые рождественские елки в специальные контейнеры, сообщает районная управа.
”Мы будем благодарны, если жители Кесклинна принесут свои рождественские елки в специально установленные и отмеченные контейнеры и таким образом помогут сохранить наш район в чистоте. Контейнеры установлены в хорошо доступных местах и простоят три недели. После этого, 3 февраля, часть елок будет использована для создания традиционных огненных скульптур”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Контейнеры для сбора старых рождественских елок расположены в Кесклинне на пяти парковках:
- Ахтри, 12
- Иманта, 6, на перекрестке улиц Лийвалайа и Юхкентали
- Под виадуком Пярнуского шоссе
- Напротив кафе Весивярава
- Вяйке-Раннавярава, 6
Контейнеры в указанных выше местах будут стоять до 25 января. Старейшина района Кесклинн призывает не выбрасывать в предназначенные для рождественских елок контейнеры бытовой и строительный мусор и другие отходы. Также нельзя бросать елки рядом с контейнерами, оставлять их в зеленых зонах или в местах, куда обычно выбрасывают мусор жилых домов.
Рождественские елки можно также сдать на станции сбора отходов в Пярнамяэ, Рахумяэ и Пяэскюла.
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