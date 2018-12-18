У них нет родителей, но у них есть вы! Помогите воспитанникам детского дома Тудулинна вместе с Радио 4

Вот уже более четверти века слушатели Радио 4 делают добрые дела, жертвуя средства на благие цели и помогая тем, кто особенно в этом нуждается. Благотворительная акция "Рождественский благовест" по традиции длится с лютеранского Рождества (24 декабря) до православного (7 января). Строится она по принципу концерта по заявкам. Каждый звонок на платный автоответчик и есть взнос радиослушателей в копилку акции. Помочь можно и перечислением пожертвований на специальный счет.

В ходе акции 2017/2018 слушателями Радио 4 было собрано 16 900 евро. Сумма была потрачена на строительство специальной игровой площадки для детей с ограниченными возможностями. В этом году адресат "Рождественского благовеста" — Тудулиннаский детский дом в Ида-Вирумаа. Там живут и воспитываются 28 детей. У них нет родителей, но у них есть вы!

Каждый участник благотворительной акции может через Радио 4 поздравить своих родственников, передать привет коллегам и знакомым. Свои послания следует отправить с копией банковского платежного поручения по адресу: Таллинн, 15020, Гонсиори 21, Радио 4.

Банковские реквизиты:

MTÜ MARIA JA LAPSED

EE032200221070514826

SWIFT/BIC HABAEE2X

В пояснении отметить: Jõulurõõmu kuulutus, Рождественский благовест

Поздравить можно и по телефону. Платный автоответчик работает круглосуточно с 17 декабря по 7 января.

Набрав номер 900 70 07, вы жертвуете 5 евро. А набрав номер 900 70 08 — 15 евро.