Торопитесь, осталось три дня! В Кристийне всех детей ждет Дед Мороз

Торопись, ещё три дня будет Дед Мороз Арди принимать гостей в своём домике!

”Конечно в рождественское время ходит много разных Дедов Морозов, но поди разбери где настоящий? Говорят, настоящий поселился именно в районе Кристийне, в историческом парке Лёвенру (Мустямяе тее, 59). Там есть специальный рождественский домик, куда Дед Мороз Арди всех людей в гости зовёт. Многие уже побывали у него в гостях, но те, кто ещё не успел, торопитесь, есть ещё три дня чтобы успеть побывать в гостях у Деда Мороза. Можно исполнить песню, рассказать стих или станцевать, но и добрые слова и улыбка будут зачтены. Приходите всей семьёй!” — приглашает управа района Кристийне.

Домик Деда Мороза открыт:

Пятница, 21 декабря, с 16:00 до 19:00

Суббота, 22 декабря, с 12:00 до 15:00

Воскресенье, 23 декабря, с 12:00 до 15:00