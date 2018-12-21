Торопитесь, осталось три дня! В Кристийне всех детей ждет Дед Мороз
А вы встречали настоящего Деда Мороза? В районе Кристийне, в парке Лёвенру, Дед Мороз Арди ждёт всех детей в Рождественском домике, сообщает управа Кристийне.
А вы встречали настоящего Деда Мороза? В районе Кристийне, в парке Лёвенру, Дед Мороз Арди ждёт всех детей в Рождественском домике, сообщает управа Кристийне.
Торопись, ещё три дня будет Дед Мороз Арди принимать гостей в своём домике!
”Конечно в рождественское время ходит много разных Дедов Морозов, но поди разбери где настоящий? Говорят, настоящий поселился именно в районе Кристийне, в историческом парке Лёвенру (Мустямяе тее, 59). Там есть специальный рождественский домик, куда Дед Мороз Арди всех людей в гости зовёт. Многие уже побывали у него в гостях, но те, кто ещё не успел, торопитесь, есть ещё три дня чтобы успеть побывать в гостях у Деда Мороза. Можно исполнить песню, рассказать стих или станцевать, но и добрые слова и улыбка будут зачтены. Приходите всей семьёй!” — приглашает управа района Кристийне.
Домик Деда Мороза открыт:
Пятница, 21 декабря, с 16:00 до 19:00
Суббота, 22 декабря, с 12:00 до 15:00
Воскресенье, 23 декабря, с 12:00 до 15:00
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