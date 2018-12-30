Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки

"Дни.ру" поговорили с бартендерами города, дабы узнать, какие коктейли создадут особое настроение на вечеринке, а их приготовление не займет много времени и не потребует особого мастерства. Предлагаем подборку из восьми горячительных напитков, рецепты которых могут пригодиться в преддверии праздников.
Chivas Extra Red Colins
Вам понадобится: 25 миллилитров Хереса Олоросо, 25 миллилитров Chivas Regal Extra, 12,5 миллилитра свежевыжатого лимонного сока, 12,5 миллилитра сиропа из красной смородины, цедра лимона, содовая "Дэш".
Добавить все ингредиенты в шейкер. Аккуратно взбить. Перелить через стрейнер в бокал с кубиками льда. Украсить лентой лимонной цедры.
Martell Float
Вам понадобится: 20 миллилитров коньяка Martell (Martell VS Single Distillery или Martell VSOP Aged in Red Barrels), 100 миллилитров газированного напитка (содовой, имбирного эля, тоника, лимонада), 5-6 кубиков льда.
Положите в стакан несколько кубиков льда и залейте газированным напитком. Расположите ложку над напитком тыльной стороной вверх и медленно влейте по ней коньяк Martell.
The Glenlivet Collins
Вам понадобится: 40 миллилитров The Glenlivet Founder's Reserve, 10 миллилитров сиропа Monin Spicy mango, 10 миллилитров сиропа Monin Peach, 20 миллилитров сока лимона, 150 миллилитров имбирного эля (или спрайта), 20 граммов свежего апельсина, 20 граммов свежего яблока.
В бокал положить два слайса апельсина и два слайса яблока. Налить виски, сироп, лимонный сок. Перемешать. Наполнить бокал льдом. Налить имбирный эль (или спрайт). Перемешать.
Lillet D’Orange
Вам понадобится: 50 миллилитров Lillet, 100 миллилитров тоника, долька апельсина.
В бокал для вина выложить лед, добавить все ингредиенты, украсить долькой апельсина.
Jameson Black Barrel Old Fashioned
Вам понадобится: две части Jameson Black Barrel, 0,75 миллилитра ликера "Бенедиктин", 8 капель Angostura Bitters, 8 капель Orange Bitters.
Смешать ингредиенты в шейкере, добавить лед и перемешать. Процедить в стакан, заполненный льдом. Украсить слайсом апельсина.
Absolut Mandrin Caipiroska
Вам понадобится: 60 миллилитров Absolut Mandrin, 1/4 лайма, 1/4 мандарина, 2 чайные ложки мелкого сахара.
Разомните лайм, мандарин и сахар в низком бокале. Наполните колотым льдом. Добавьте Absolut Mandrin. Перемешайте. Досыпьте колотого льда.
Monkey 47 Gin Fizz
Вам понадобится: 50 миллилитров Monkey 47, сок лимона, 30 миллилитров сиропа фруктозы, яичный белок.
Взбить яичный белок. Добавить в шейкер все ингредиенты и кубики льда. Хорошо взбить.
ARARAT Golden Apricot
Вам понадобится: 40 миллилитров "Арарат", 20 миллилитров ликера "Мараскин", 20 миллилитров лимонного сока, 200 миллилитров абрикосового сока.
Наполнить шейкер на 2/3 льдом, добавить ингредиенты, хорошо перемешать и отфильтровать в хайбол. Украсить дольками абрикоса и вишенкой. Подавать с трубочкой.