Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки

Chivas Extra Red Colins

Вам понадобится: 25 миллилитров Хереса Олоросо, 25 миллилитров Chivas Regal Extra, 12,5 миллилитра свежевыжатого лимонного сока, 12,5 миллилитра сиропа из красной смородины, цедра лимона, содовая "Дэш".

Добавить все ингредиенты в шейкер. Аккуратно взбить. Перелить через стрейнер в бокал с кубиками льда. Украсить лентой лимонной цедры.

Martell Float

Вам понадобится: 20 миллилитров коньяка Martell (Martell VS Single Distillery или Martell VSOP Aged in Red Barrels), 100 миллилитров газированного напитка (содовой, имбирного эля, тоника, лимонада), 5-6 кубиков льда.

Положите в стакан несколько кубиков льда и залейте газированным напитком. Расположите ложку над напитком тыльной стороной вверх и медленно влейте по ней коньяк Martell.

The Glenlivet Collins

Вам понадобится: 40 миллилитров The Glenlivet Founder's Reserve, 10 миллилитров сиропа Monin Spicy mango, 10 миллилитров сиропа Monin Peach, 20 миллилитров сока лимона, 150 миллилитров имбирного эля (или спрайта), 20 граммов свежего апельсина, 20 граммов свежего яблока.

В бокал положить два слайса апельсина и два слайса яблока. Налить виски, сироп, лимонный сок. Перемешать. Наполнить бокал льдом. Налить имбирный эль (или спрайт). Перемешать.

Lillet D’Orange

Вам понадобится: 50 миллилитров Lillet, 100 миллилитров тоника, долька апельсина.

В бокал для вина выложить лед, добавить все ингредиенты, украсить долькой апельсина.

Jameson Black Barrel Old Fashioned